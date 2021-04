One Piece - copertina e data di uscita della nuova light novel

I portali ufficiali social di Shueisha annunciano che dal 4 giugno 2021 sarà disponibile in tutto il Giappone e negozi online la nuova light novel in volume di One Piece, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

La light novel raccoglierà quattro racconti stand-alone dedicati alle seguenti eroine di One Piece: Nami, Robin, Vivi e Perona e rientrano nella serie ONE PIECE novel HEROINES.

Le quattro storie inedite, scritte da Jun Esaka (autrice in precedenza anche di light novel ispirate al mondo di Naruto), sono state in origine pubblicate su One Piece Magazine, la rivista tutta dedicata all’universo del maestro Oda, all’interno dei seguenti numeri:

One Piece Magazine 8: Nami;

One Piece Magazine 9: Robin;

One Piece Magazine 10: Vivi;

One Piece Magazine 11: Perona.

I portali ufficiali hanno anche diffuso la copertina della light novel che possiamo guardare di seguito:

Inoltre, ogni racconto è stato anticipato da una pagina a colori realizzata da artisti differenti.

Ricordiamo che il franchise, sulla scia di light novel pubblicate su One Piece Magazine, vanta altre due produzioni:

ONE PIECE novel A (dedicata al personaggio di Ace);

One Piece novel LAW (dedicata al personaggio di Law).

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1010 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 97 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 970 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.