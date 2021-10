DC’s Legends of Tomorrow – Dominic Purcell smentisce che lascerà la serie

Sabato mattina, Dominic Purcell ha annunciato che si sarebbe “allontanato” dal suo ruolo di Mick Rory, alias Heatwave, in Legends of Tomorrow e, fedele al temperamento del suo personaggio, ha scritto un messaggio infuocato.

Ma poche ore dopo, l’attore è tornato su Instagram per chiarire la sua dichiarazione iniziale.

Nel suo primo post che annunciava la sua partenza, all’inizio della giornata, Purcell ha detto:

“Allo studio non importa. Gli attori [sic], l’etica del lavoro e il talento devono dare loro la fiducia necessaria per mettere in discussione l’autorità. Tanto amore a tutti. Non mi sfugge quanto sono fortunato“.

In seguito, si è calmato, cancellando il post originale e sostituendolo con uno di rettifica:

https://www.instagram.com/p/CNyF5DuhAp_/?utm_source=ig_web_copy_link

“E NESSUNO MI HA FORZATO A FARE QUESTA AFFERMAZION … Dio, calmatevi. Perché le persone stanno perdendo la testa perché sto lasciando la serie. Sì, il mio tono andava pesantemente dritto al punto. Uso queste parole perché sono australiano🤣 È quello che sono. Devo litigare con lo studio di @warnerbrostv NO! ……. Sì, ho detto che non gliene importa. Questo non è corretto, certo che gli importa, solo che io sono emotivo e roba del genere. Lavoriamo, lavoriamo tutti in una grande macchina. A volte le cose vanno male. È la vita. …….. ecco i fatti. Lascio @cw_legendsoftomorrow a tempo pieno.

Tornerò periodicamente grazie a un accordo stipulato con una stretta di mano con il mio capo Phil Klemmer. Ho e ho sempre avuto un ottimo rapporto con i Boss e lo studio @warnerbrostv Peter Roth e ho avuto un fantastico rapporto di lavoro. Ero molto triste quando si è ritirato. La mia formulazione era di tono aggressivo perché a volte mi sento frustrato e infastidito dal fatto che è stato un anno lungo, lungo e pesante rinchiuso a #Vancouver per 9 mesi senza tornare a casa.

Chi non lo fa e chi non si è scagliato contro. Sono un fottuto essere umano. Quindi, per l’amor di Dio, rilassatevi. ‘Dominic Purcell e lo studio stanno punzecchiando’, stronzate totali. Semplicemente non è vero e la stampa trasforma sempre in merda ciò che non lo è. Non ho smesso. Il mio contratto è scaduto. 6 anni non 7. Non ho mai lasciato un contratto e non lo farei mai.

Quindi, a tutti i fan, mi rivedrete periodicamente l’anno prossimo nella settima stagione. Spero che questo abbia chiarito le cose. Devo ammettere che ero impazzito per la quantità di attenzione da parte della stampa che ho ricevuto o per il fatto che tutto questo abbia fatto il giro del mondo. Ma hey @cw_legendsoftomorrow non ha mai avuto così tanta stampa così contenta di questo. 🤣 ……

In chiusura a quella piccola larva che scrive per uno degli organi di stampa insinuando che sto insultando i miei fan e non li apprezzo. Come osi? Amo e ho un rispetto pazzo per i miei fan. Sempre disponibile per un selfie e interazione. Amico, stai attento quando quando usi toni aggressivi, non nasconderti dietro una fottuta matita nel mondo reale, amico mio“.