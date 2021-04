La mangaka creatrice di Saiyuki Kazuya Minekura ha usato Twitter per la prima volta da giugno 2019 e ha rivelato nella serie di post che ha condiviso tutti gli aggiornamenti sulla sua salute e il suo lavoro.

Saiyuki – Kazuya Minekura parla della propria condizione fisica

L’autrice dice è stata costretta a prendersi una pausa dal lavoro a causa del dolore nella parte bassa della schiena, a sua volta causato da una stenosi (restringimento) del canale spinale, seguita da una serie di problemi fisici oltre alle complicazioni dovute alla perdita di una parte dell’osso mascellare superiore.

Ha aggiunto che non poteva sentire da un orecchio per un certo periodo di tempo e che ha avuto due fratture ossee negli ultimi due anni. Minekura prosegue dicendo che aveva varie altre malattie e sintomi, inclusi alcuni di cui non aveva mai sentito parlare in precedenza.

Minekura ha dovuto seguire vari trattamenti ed è stata in grado di stabilizzare le sue condizioni. Oggi si sottoporrà a un intervento chirurgico per i suoi condotti lacrimali. Per molto tempo uno dei suoi occhi non ha funzionato bene, il che le ha reso difficile disegnare.

A causa della nuova malattia da coronavirus (COVID-19), le ci è voluto molto tempo per sottoporsi a un intervento chirurgico. Minekura ha aggiunto di essere risultata negativa per il COVID-19.

Kazuya Minekura ha concluso la sua serie di post dicendo che onestamente ancora non sa se, dopo aver perso parte dell’osso mascellare superiore 10 anni fa, la sua decisione di continuare a essere una disegnatrice di manga sia stata quella giusta, ma continuerà a dedicarsi alla sua guarigione dopo il suo intervento di oggi.

Minekura ha subito diversi interventi chirurgici nel 2010 per ameloblastoma, un tumore benigno che aveva all’osso mascellare superiore destro. Come risultato dell’intervento, che ha rimosso parte della sua mascella superiore e parte dell’osso intorno al suo occhio destro, non poteva mangiare bene, né poteva pronunciare le parole correttamente, e ha perso il senso del tatto sulla pelle del lato destro del viso per il resto della sua vita. È stata poi operata per l’inserimento di protesi artificiali per ricostruire l’area intorno all’osso perduto.

Saiyuki di Minekura, la serie manga originale del 1997, è un “fantasy road movie” liberamente ispirato al romanzo cinese Viaggio in Occidente (“Saiyuki” in giapponese).

L’opera ha generato gli spin-off manga Saiyuki Gaiden e Saiyuki Ibun. Il manga sequel Saiyuki Reload Blast è stato lanciato nel Monthly Comic Zero-Sum di Ichijinsha nel 2009, ma Minekura ha rallentato la pubblicazione del manga nel 2013 a causa della sua salute. Il franchise manga nel suo complesso ha 25 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. Tokyopop ha pubblicato il manga originale e Kodansha lo ha ripubblicato.

Le varie serie manga hanno anche ispirato quattro serie anime televisive, un film anime, tre OAV e diverse produzioni musicali teatrali.

L’anime Saiyuki Reload Blast è stato presentato per la prima volta a luglio 2017. Il manga Saiyuki Reload di Minekura sta ispirando un nuovo anime televisivo intitolato Saiyuki Reload: ZEROIN.

Acquistate Saiyuki – Serie Completa (Ep. 01-50) (8 DVD) QUI!