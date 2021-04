Le uscite manga J-POP del 21 Aprile 2021 vedono il debutto di Vampires di Osamu Tezuka, di Zombie 100 – la nuova serie degli autori di Alice in Borderland e I Am Sherlock, e del box manga con la miniserie completa Parasite in Love.

Proseguono The Legend of Zelda: Twilight Princess e La Regina d’Egitto — da poco concluso in Giappone.

Di seguito tutte le uscite manga J-POP del 21 Aprile 2021; qui le novità previste per Giugno.

Le uscite manga J-POP del 21 Aprile 2021 – Novità

Zombie 100 – cento cose da fare prima di non-morire 1

Di Haro Aso, Kotaro Takata

€ 5,90

Dopo aver passato anni difficili come vero e proprio schiavo in un’azienda che lo sfrutta, Akira non fa che guardare film di zombi con occhi spenti e invidiosi: sopravvivere a un’apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue attuali giornate! Poi una mattina, di colpo…l’intera città pullula di zombi! Anche se gli tocca correre per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più libero e inizia per lui un’importante missione: completare le 100 cose da fare sulla sua lista dei desideri prima che anche lui diventi uno zombie!

Komi Can’t Communicate 5

Di Tomohito Oda

€ 5,90

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio. Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, come reagirà l’altro, cosa può andare storto…e si blocca. Fino a quando, con l’aiuto del suo compagno di classe Tadano, proverà a risolvere i suoi catastrofici problemi relazionali e a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola!

La Regina d’Egitto 7

Di Chie Inudoh

€ 6,50

Hatshepsut, costretta inizialmente a sposare il fratellastro per permettergli di diventare faraone, passerà alla storia come una figura femminile caparbia e una grande regina. Questo è il racconto, ricco di emozioni, battaglie e colpi di scena, della sua scalata al potere!

Overlord 14

Di Kugane Maruyama, so-bin, Hugin Miyama, Satoshi Oshio

€ 4,40

Cosa fai quando il tuo videogioco preferito chiude i battenti? A un passo dallo shut down di Yggdrasil, Momonga ha deciso di restare loggato fino alla fine. Il ritorno del re-non morto!

Parasite In Love – Box Vol. 1-3

Di Sugaru Miaki e Yuuki Hotate

€ 19.50

Kosaka, un giovane le cui tendenze compulsive gli rendono impossibile mantenere un lavoro, e Sanagi, una studentessa delle superiori che ha abbandonato la scuola, decidono di aiutarsi a vicenda per riadattarsi alla vita nella società, e finiscono per innamorarsi l’un l’altra. Ma i loro giorni felici non dureranno. Entrambi lo ignoravano, eppure questo amore era davvero quello di due burattini, controllati da…parassiti nelle loro teste. Nulla di quello che hanno vissuto era normale, ma senza dubbio è stato amore!

Vampires 1 (di 2)

Di Osamu Tezuka

€ 15,00

Il giovane Toppei, un “vampiro” che può trasformarsi in lupo, è in fuga dai suoi malvagi simili, che vogliono schiavizzare l’umanità. In cerca di aiuto per ritrovare il padre, scomparso da tempo, Toppei bussa alla porta della…Mushi Production, dove sarà lo stesso Osamu Tezuka ad accoglierlo e ad aiutarlo nei suoi propositi!

The Legend Of Zelda: Twilight Princess 9

Di Akira Himekawa

€ 5,90

Liberatosi dalle incertezze e dal tormento che lo ostacolavano, a poco a poco Link è riuscito a comprendere il suo compito. Ha messo in discussione se stesso in quanto eroe, ha affrontato i suoi dubbi ed è determinato a combattere l’ultima battaglia a cui lo ha destinato la Triforza.

Le uscite manga J-POP del 21 Aprile 2021 – Ristampe

The Promised Neverland 5, 12

Killing Stalking Stag. II – 1

Killing Stalking Stag. II – 2

Killing Stalking Stag. III – 5 – Con Box Vuoto In Allegato

Killing Stalking Stag. II – 3

Kingdom 1, 2, 3

Love Whispers, Even In The Rusted Night

Escape Journey 1, 2, 3

Kakegurui 1

So I’m A Spider, So What? 1

Wizdoms

Made In Abyss 1

I Tre Adolf 1 – Osamushi Collection

I Tre Adolf 2 – Osamushi Collection

Acquista Parasite in Love miniserie completa