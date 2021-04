Resident Evil: Infinite Darkness – nuovo trailer e mese di uscita su Netflix

Resident Evil: Infinite Darkness è la nuova serie animata originale Netflix incentrata su Leon S. Kennedy e Claire Redfield.

In occasione della presentazione Resident Evil [Biohazard] Showcase del 15 Aprile, Netflix ha pubblicato il nuovo character trailer della serie.

Il filmato, che possiamo guardare in apertura, annuncia che la serie animata debutterà a Luglio 2021 sul servizio a pagamento di video on demand.

È stato inoltre annunciato che Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom il film live action) dirige la serie e che Yugo Kanno (Psycho-Pass, Jojo) compone la colonna sonora.

Resident Evil Infinite Darkness, i dettagli

Come sappiamo Resident Evil Infinite Darkness è una mini serie anime originale in computer grafica aventi per protagonisti gli amati Claire Redfiled e Leon Scott Kennedy.

Hiroyuki Kobayashi, produttore della serie di videogame, è il produttore della mini serie; lo studio Quebico, già responsabile del film in CGI Resident Evil: Vendetta, si occupa delle animazioni in 3D del progetto.

La serie è una produzione Capcom e TMS Entertainment.

Cliccando qui possiamo rivedere il primo teaser trailer ufficiale italiano.

Netflix Italia presenta così la serie:

Tratta dal videogioco di successo di Capcom, Resident Evil: Infinite Darkness è una serie horror con elementi di fantascienza.

In arrivo nel 2021 solo su Netflix.

Tokyopop pubblicherà il graphic novel della serie.

Resident Evil Infinite Darkness e gli altri progetti

Ricordiamo che Netflix sta sviluppando anche una serie live action, che seguirà le vicende delle sorelle Jade e Billie Wesker lungo due linee temporali: una che le vede appena arrivate a Raccoon City, l’altra ambientata oltre dieci anni nel futuro.

Lo showrunner Andrew Dabb (Supernatural) sta pianifcando la serie in otto episodi da un’ora; Bronwen Hughes (The Walking Dead) produrrà e dirigerà i primi due episodi.

Constantin Film, invece, è al lavoro sul reboot cinematografico della saga: si intitola Resident Evil: Welcome to Raccoon City e, diretto da Johannes Roberts, sarà basato sui primi due giochi della serie.

Previsto inizialmente per Settembre, è stato rimandato a Novembre.

Acquista Resident Evil Village per PlayStation 4