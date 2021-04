Nippon Shock ha annunciato la pubblicazione di un manga inedito del sensei Ippei Kuri, co-fondatore dello studio Tatsunoko Pro. per il quale ha ideato insieme al compianto fratello Tatsuo Yoshida anime di culto come Kyashan, Judo Boy o Hurricane Polymar.

Si tratta di Tsubanari Kenshiro e la Spada Squartademoni, pubblicato da SPN Works in Giappone nel 2019.

Il volume sarà disponibile in fumetteria e libreria in edizione standard nella seconda metà del 2021; prevista anche una edizione da collezione in 50 copie autografate dal maestro.

La NIPPON SHOCK EDIZIONI annuncia che l’ultima opera del leggendario sensei Ippei Kuri uscirà in Italia col “marchio del ronin” della casa editrice romana.

Trattasi del manga “TSUBANARI KENSHIRO E LA SPADA SQUARTADEMONI”, una storia in stile storico CHAMBARA condita da classico horror giapponese e poteri sovrumani. Sarà un “Volume Unico” in uscita nella seconda metà di quest’anno 2021.

La Nippon Shock Edizioni ha acquisito i diritti dalla SPN WORKS, che ha pubblicato il volume in Giappone nel 2019.

L’uscita del volume in edizione “normale” è prevista per la seconda metà del 2021. La traduzione per l’edizione italiana sarà curata da Edoardo Serino.

Il Volume sarà in distribuzione con i principali distributori italiani per fumetterie e librerie.

Nel frattempo il sensei IPPEI KURI, facendone anche pubblicazione sul suo profilo Facebook, ha firmato e timbrato la copertina italiana di quella che sarà l’edizione “ULTRALIMITATA DE LUXE” di “TSUBANARI KENSHIRO E LA SPADA SQUARTADEMONI” che Nippon Shock Edizioni ha realizzato per i collezionisti più esigenti.

EDIZIONE ULTRALIMITATA DE LUXE in quanto è di alta qualità, firmata e timbrata dal maestro Ippei Kuri con vernice in oro a rilievo e formato grande A4 (21cm di base x 29,5 di altezza).

Solo 50 copie disponibili per i collezionisti in quanto il Sensei ha acconsentito a firmarne solo 50 e non una di più.

Solo queste copie, autenticate dal Sensei Kuri, avranno la copertina con serigrafia in ORO, come si può ammirare dal filmato allegato, che saranno messe a disposizione di coloro che per primi ne faranno richiesta alla redazione della casa editrice romana col “marchio del ronin”.

Ippei Kuri è una leggenda vivente dell’animazione giapponese, co-fondatore con l’ormai scomparso fratello Tatsuo Yoshida, della TATSUNOKO Pro. e creatore di decine di personaggi che hanno fatto la storia degli anime (Tekkaman, Kyashan, Polymar, Gatchaman, Ape Magà, Judo Boy etc.).

TSUBANARI KENSHIRO, stando a quanto afferma il Sensei Kuri, è la sua ultima opera in senso assoluto, non avendo intenzione di impegnarsi in altre opere manga per il futuro, data la sua venerabile età, e ciò rende questa pubblicazione ancora più importante da un punto di vista sia collezionistico che culturale.

Un manga che ha impiegato 8 anni per essere concluso.