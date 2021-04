Haru Tsukishima è una mangaka conosciuta qui da noi in Italia grazie alla sua opera prima, Suki Kirai Suki, conosciuta come M’Ama, Non M’Ama. Pubblicato fra il 2010 e il 2011 in Giappone da Kodansha, il fumetto è stato distribuito in Italia da GP Manga.

In seguito, l’autrice ha anche scritto e illustrato Nakanmon!, serializzato sempre da Kodansha fra il 2011 e il 2013, Watashi-tachi ni wa Kabe ga Aru., dal 2013 al 2017, e infine Zettai ni Tokimeite wa Ikenai!, iniziato nel 2017 e ora in procinto di concliudersi, con l’uscita del volume numero 9.

Haru Tsukishima sta concludendo Zettai ni Tokimeite wa Ikenai!

L’ottavo volume del manga di Haru Tsukishima Zettai ni Tokimeite wa Ikenai! Il manga (Zettai ni Tokimeite wa Ikenai!) Ha rivelato martedì che il manga terminerà con il nono volume, che in Giappone verrà pubblicato il prossimo novembre, come è stato rivelato ufficialmente di recente proprio all’interno del volume 8 dell’opera.

Kodansha descrive così la storia di Zettai ni Tokimeite wa Ikenai!:

“Dopo essere stata rifiutata dal ragazzo per cui ha avuto una cotta per anni, Sakura pensava che le cose non potessero andare molto peggio… finché non si rese conto di essere stata vista! Imbarazzata, sconfitta ed esausta, l’unica cosa che la faceva andare avanti era che stava per incontrare il suo simpatico fratellastro… finché non si scopre che il suo “simpatico fratellino” non era solo un ragazzo alto e bello nella sua classe, ma era lui che l’aveva vista essere rifiutata! Ora Sakura deve fingere che tutto vada bene, ma con un “fratellino” iperprotettivo che vede il meglio in Sakura e l’oggetto disinteressato della sua cotta che inizia a interessarsi, la vita del liceo di Sakura sarà tutt’altro che facile!“

Al momento, qui in Italia non sono ancora arrivate le altre opere di Haru Tsukishima, per cui possiamo leggere solo il suo manga d’esordio, M’Ama, Non M’Ama.

