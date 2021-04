Kodansha ha rivelato che Sakura Taisen Dainibu (Sakura Wars Part II) di Ikku Masa, ha ottenuto 2 nuovi volumi, ovvero l’ottavo e il nono volume, entrambi previsti per il 17 giugno. Sono passati tre anni da quando è uscito il settimo volume nel luglio 2018.

Sakura Wars – il manga continua

Il manga è la seconda parte dell’adattamento manga di Masa del gioco originale Sakura Wars. La seconda parte è stata lanciata nel supplemento Magazine Great di Kodansha nel 2009.

La prima serie a fumetti di Sakura Wars era stata realizzata da Ohji Hiroi e Ikku Masa, e portata nel nostro Paese da Star Comics, che ne ha tuttavia sospeso la pubblicazione:

Tokyo, capitale dell’impero. Ichiro Ogami, brillante cadetto di marina, fresco di diploma dell’accademia navale, viene assegnato dal suo comando a un misterioso incarico speciale. Con grande sorpresa scopre che il suo nuovo posto di lavoro è il teatro imperiale a Ginza, gestito da un ex-ammiraglio, e la sua mansione sarà quella di garzone tuttofare. Sconsolato, ma ligio agli ordini ricevuti, Ogami accetta a malincuore il suo nuovo incarico. Un giorno, all’improvviso, un quartiere della città viene attaccato da un misterioso mostro alato. Ogami cerca di intervenire ma viene anticipato da due misteriosi robot meccanizzati che scacciano il mostro. Hanno così inizio le vicende narrate nell’omonima serie di videogiochi e adattate per questa versione a fumetti.

Sakura Wars – i videogiochi

Sakura Wars è un franchising giapponese ideato dalla Red Entertainment e dalla SEGA di cui fanno parte una serie di videogiochi, che hanno ispirato diversi anime, manga e altro merchandising.

Sakura Wars è stato ideato da Ōji Hiroi, che si è avvalso del character design del mangaka Kōsuke Fujishima. La serie è cominciata nel 1996 nella forma di un videogioco per Sega Saturn, che univa gli elementi dei videogiochi di strategia militare a quelli dei simulatori di appuntamenti.

Sakura Wars è ambientato in una versione romanzata della Tokyo Imperiale degli Anni 40, a dieci anni dopo un cataclisma che ha inflitto perdite devastanti alle forze di difesa della capitale, l’Imperial Combat Revue of Tokyo, operante dal Teatro Imperiale. Il Teatro è a rischio chiusura e spetta al giocatore nei panni del nuovo capitano della Revue di riportarlo alla sua gloria passata

Shin Sakura Wars per Sony PlayStation 4 è uscito in Occidente nella primavera del 2020. Cliccate qui per leggere la nostra recensione.

Il videogioco ha ispirato un anime, scritto da Jiro Ishii (BBK/BRNK, Monster Strike the Animation, Nine Hours Nine Persons Nine Doors), ambientato 12 anni dopo Sakura Wars V e ha per protagonista Seijuro Kamiyama, leader della nuova Forza d’Assalto Imperiale.

