La Regina d’Egitto – L’occhio Azzurro di Horus (Aoi Horus no Hitomi: Dansou no Joou no Monogatari) giunge al capolinea.

Il capitolo finale del seinen manga di Chie Inudoh verrà pubblicato il 15 Aprile 2021 sul numero 83 della rivista harta edita da Enterbrain e pubblicata dal gruppo Kadokawa.

La serie si comporrà di 9 volumi, l’ultimo dei quali in uscita nelle librerie del Giappone nel corso dell’Estate.

La Regina d’Egitto – L’occhio Azzurro di Horus, a proposito del manga

Chie Inudoh ha lanciato La Regina d’Egitto – L’occhio Azzurro di Horus il 15 Dicembre 2014 sulle pagine della rivista harta.

In Italia esce per J-POP dal 6 Maggio 2020, il volume 7 uscirà ad Aprile.

Hatshepsut, costretta inizialmente a sposare il fratellastro per permettergli di diventare faraone, passerà alla storia come una figura femminile caparbia e una grande regina.

Questo è il racconto, ricco di emozioni, battaglie e colpi di scena, della sua scalata al potere.

La Regina d’Egitto – L’occhio Azzurro di Horus, i personaggi

J-POP presenta così i personaggi principali de La Regina d’Egitto – L’occhio Azzurro di Horus:

Regina Hatshepsut

Figlia di Re Thutmose I e della Regina Ahmes. Obbligata a sposare il fratellastro, come da antica tradizione, lotterà con ogni mezzo per liberare sé stessa e l’intero Egitto dal giogo della guerra e della disparità.

Sethi

Figlio di Re Thutmose I e una delle sue concubine. Siederà sul trono con il nome di Thutmose II dopo il matrimonio con Hatshepsut, ma, a differenza della giovane regina, dimostrerà che la capacità di governare e la nobiltà d’animo non sono ereditari.

Senmut

Plebeo, diventato scriba in giovane età. Il suo sguardo, ambizioso e severo, unito al suo carattere fermo accompagneranno Hatshepsut verso la decisione che rivoluzionerà l’intero regno.

Sothis

Ex-sacerdotessa dei templi di File. Si è fatta strada nell’harem reale, diventando una delle compagne preferite del Re. Astuta e senza scrupoli, si dimostrerà fin da subito degna avversaria della giovane Regina.

