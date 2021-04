Una DeLorean all’ingresso di un istituto? Per anni grandi palme sono rimaste all’ingresso della Tanabe Technical High School nella città di Tanabe, nella prefettura di Wakayama. Tuttavia, nel 2016 hanno subito danni irreparabili da parassiti e hanno dovuto essere rimosse.

La riproduzione della DeLorean di Ritorno al Futuro

Il preside della scuola ha deciso di sostituire queste piante con qualcosa di più permanente, e per questo ha incaricato il capo del dipartimento meccanico, Masato Takai, di erigere un monumento che salutasse i visitatori come simbolo di ciò che è la Tanabe Tech.

Dopo essersi consultato con i suoi studenti, Takai e i ragazzi hanno deciso di iniziare con una carrozzeria di automobile e di lavorare da lì. Poco dopo, l’ispirazione ha colpito il capo dipartimento: perché costruire una vecchia auto quando si può creare un veicolo che è stato per anni un simbolo sia delle arti industriali che della speranza per il futuro?

E così, sono iniziati i lavori per la creazione di una DeLorean a grandezza naturale! In alto trovate un reportage del 2017 sulle prime fasi della macchina del tempo costruita con fogli di alluminio e acciaio.

Era un lavoro pesante e richiedeva più lavoro di quanto un solo anno scolastico potesse consentire. Quindi, gli studenti si sono passati il lavoro di anno in anno, e ogni classe ha ripreso il lavoro dal punto in cui avevano interrotto gli studenti più grandi. Circa 500 studenti ci hanno lavorato in tutto.

Nel frattempo, Takai ha chiesto alla Universal il permesso di usare le sembianze dell’auto e l’indimenticabile colonna sonora dei film Ritorno al Futuro, perché questo monumento è stato progettato non solo per stare di fronte al Tanabe Tech, ma anche per illuminare, ruotare e riprodurre musica.

Uno sguardo ai progressi compiuti dall’auto nel 2019, dopo un tour di altri lavori del Tanabe Tech, come un’armatura di Iron Man a grandezza naturale realizzata in lamiera:

Ogni tre ore tra le 9:00 e le 18:00 la DeLorean attiva il suo Flusso Canalizzatore e ruota a una velocità di circa 88 miglia all’anno. Questo genera circa 1,21 ettowatt necessari per riprodurre la sigla di Ritorno al Futuro e far sentire le persone come se stessero viaggiando indietro negli anni ’80.

Un reportage del 2021 sul monumento alla DeLorean installato e funzionante:

I netizen sono stati naturalmente deliziati dal progetto e colpiti dall’ingegnosità dello studente, ma alcuni pignoli hanno contestato la scelta delle ruote. La gente del posto è soddisfatta del monumento che dimostra il duro lavoro e la creatività dei ragazzi che lo hanno realizzato nel corso degli anni.

Acquistate il modellino della De Lorean dal Film: Ritorno al Futuro I, Scala 1:24 QUI!