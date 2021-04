Saint Seiya The Lost Canvas è il manga prequel della serie classica I Cavalieri dello Zodiaco, realizzato da Shiori Teshirogi sotto la supervisione del maestro Masami Kurumada.

Come sappiamo dopo la conclusione della serie principale, di tanto in tanto la Teshirogi realizza dei capitoli inediti dell’opera, il più recente dei quali è stato pubblicato a Gennaio.

Il primo volume della raccolta di questi capitoli speciali, The Lost Canvas Bangai-hen o Extra Edition vol. 1, verrà pubblicato da Akita Shoten il 18 Giugno 2021 in Giappone.

Sempre a Giugno verranno pubblicati Next Dimension 13 e i primi due volumi della Final Edition del manga degli Anni 80.

A proposito di Saint Seiya The Lost Canvas

Masami Kurumada e Shiori Teshirog hanno serializzato Saint Seiya The Lost Canvas sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion edita da Akita Shoten dal 21 Settembre 2006 al 7 Aprile 2011; l’opera si compone di 25 volumi.

Dallo scorso Ottobre i capitoli della serie vengono riproposti sulla edizione digitale di Weekly Shonen Champion.

La serie spin-off The Lost Canvas Gaiden, incentrata sui Cavalieri d’Oro, è uscita su Bessatsu Shonen Champion tra il 2011 e il 2016 per un totale di 16 volumi.

In Italia Planet Manga ha pubblicato sia la serie principale, sia la serie gaiden (con il titolo The Lost Canvas Extra):

ambientata nell’Europa del XVIII secolo, narra della precedente Guerra Santa fra le forze di Atena e quelle di Ade.

Protagonista della storia è il predecessore di Seiya, ovvero Tenma, il Cavaliere di Bronzo del Pegaso, ma accanto a lui troviamo due vecchie conoscenze: i giovani Sion, Cavaliere d’Oro dell’Ariete e futuro Grande Sacerdote del Santuario, e Doko, il Cavaliere d’Oro della Bilancia.

Il 1 Ottobre 2020 la casa editrice modenese ha dato alle stampe il libro che raccoglie le illustrazioni originali della Teshirogi.

Saint Seiya The Lost Canvas ha ispirato una serie animata in due stagioni, disponibili in Italia in home video grazie a Yamato Video e Koch Media.

Recentemente la serie è stata replicata su Italia 2.

