La pubblicazione del manga di My Hero Academia (Boku no Hero Academia) di Kouhei Horikoshi subirà una pausa di sette giorni questa settimana a causa delle cattive condizioni fisiche dell’autore e riprenderà la prossima settimana.

L’annuncio è stato fatto attraverso l’account Twitter ufficiale della serie:

Il nuovo capitolo del manga doveva originariamente essere pubblicato il 5 aprile sul 18° numero della rivista Weekly Shonen JUMP di Shueisha. Viene quindi spostato il 19 aprile della prossima settimana.

Kohei Horikoshi si sta attualmente riprendendo. Nessun altro dettaglio riguardante le sue condizioni è stato rivelato. Gli auguriamo di rimettersi al più presto e di tornare a regalarci nuove emozioni insieme ai nostri eroi dello Yuei.

My Hero Academia: il franchise

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 307 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). Il volume 30 è appena uscito in Giappone e negozi online.

Il manga in Italia è edito dalla Planet Manga con 27 volumi disponibili.

La quinta stagione anime è attualmente in onda in Giappone e il secondo episodio sarà trasmesso il 3 aprile.

Per quanto riguarda i precedenti film, il primo lungometraggio, My Hero Academia – The Movie: Two Heroes, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, My Hero Academia: HEROES RISING, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

A proposito di My Hero Academia World Heroes’ Mission

Il film narrerà una storia completamente originale non presente nel manga. Kohei Horikoshi, il creatore del manga, sarà, come nei primi due film, il supervisore capo del progetto e character designer dei personaggi inediti.

Un misterioso gruppo chiamato Humarize crede fortemente nella teoria Quirk Singularity Doomsday che afferma che se i quirk si mescolano ulteriormente con le generazioni future, quel potere porterà alla fine dell’umanità. Per salvare tutti, i Pro-Hero di tutto il mondo chiedono agli eroi in formazione della UA Academy di assisterli e di formare una squadra di eroi selezionati a livello mondiale. Spetta a loro salvare il mondo e il futuro degli eroi in quella che è la crisi più pericolosa che abbia mai avuto luogo in My Hero Academy.

Kenji Nagasaki dirigerà nuovamente il film presso Studio Bones. Yousuke Kuroda torna nei panni di sceneggiatore, Yoshihiko Umakoshi come character designer e Yuki Hayashi come compositore.

