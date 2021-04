I portali social ufficiali di Saikyo Jump, rivista manga bimestrale edita da Shueisha, annunciano che la serie manga di Boruto: Saikyo Dash Generations, lo spin-off comico deformed ispirato Boruto: Naruto Next Generations (sequel di Naruto), si è concluso proprio nel numero della rivista pubblicato nelle ultime ore.

Il manga comico è stato scritto e disegnato da Kenji Taira dopo una serializzazione partita dal 2017 sempre a cadenza bimestrale.

Il maestro mangaka, già assistente di Masashi Kishimoto al manga di Naruto, ha anche realizzato serie di spin-off dedicati a Rock Lee e Sasuke Uchiha.

Precisiamo, inoltre, che il Volume 4, nonchè finale del manga, sarà pubblicato in Giappone e negozi online il 4 giugno 2021.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 56 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.