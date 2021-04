L’account Twitter ufficiale del manga Tokyo Revengers di Ken Wakui ha pubblicato la notizia che la serie ha superato le 10 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

L’autore e l’intero team che lavorano dietro il manga hanno mostrato il loro apprezzamento ai fan attraverso un post su Twitter e li hanno umilmente invitati a guardare avanti per la prossima serie TV anime prevista per il 10 aprile:

Tokyo Revengers – il manga

Tokyo Revengers, scritto e disegnato da Ken Wakui, esce per la prima volta nel 2017, serializzato dalla Kōdansha su Weekly Shōnen Magazine. La versione italiana è pubblicata dalla Edizioni BD, etichetta della J-POP, a partire dal 3 febbraio 2021. Cliccate qui per leggere la nostra recensione dei primi due volumi.

Tokyo Revengers è il vincitore del 44° Kodansha Manga Award.

Tokyo Revengers – l’anime

Il manga ha ispirato una serie anime che uscirà ad aprile 2021.

Lo studio di animazione LIDEN FILMS sta producendo e animando la serie con Koichi Hatsumi come regista. La sceneggiatura è scritta da Yasuyuki Muto e il design dei personaggi è curato da Kenichi Ohnuki e Keiko Ōta. Satoki Iida sta servendo come direttore musicale con Hiroaki Tsutsumi come compositore musicale.

In Italia l’anime di Tokyo Revengers verrà distribuito in streaming da Crunchyroll in contemporanea alla messa in onda in Giappone:

Takemichi Hanagaki lavora come libero professionista e ha raggiunto il fondo della disperazione, nella sua vita. Ha scoperto che l’unica fidanzata che abbia avuto nella sua vita e che frequentata durante le scuole medie, Hinata Tachibana, è stata uccisa dagli spietati membri della banda Tokyo Manji. Il giorno dopo aver scoperto della sua morte, stava sulla banchina della metro ed è stato spinto sui binari da un branco di persone. Ha chiuso gli occhi pensando che la sua morte fosse prossima, ma quando li ha riaperti era tornato in qualche modo indietro di 12 anni. Ora che è tornato a vivere i giorni più belli della sua vita, Takemichi decide di vendicarsi per la sua misera esistenza salvando la sua fidanzata e cambiando il se stesso da cui tenta di scappare.

