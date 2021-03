Un nuovo fan di My Hero Academia potrebbe chiedersi cosa significhi la sigla U.A., soprattutto perché non è immediatamente ovvio, né viene spiegato apertamente. Può sembrare un acronimo inglese, dato il modo in cui i personaggi dicono “U.A.” anche nel doppiaggio originale giapponese, ma in realtà è un po’ più complesso di così.

My Hero Academia – il gioco di parole bilingue del nome U.A.

Il creatore della serie Kohei Horikoshi si è divertito con i giochi di parole e i doppi significati, e non solo nella sua lingua madre. In effetti, un post pubblicato da KansaiChick spiega il segreto dietro il nome di U.A.

Il nome completo della scuola di Deku e compagni in giapponese è “雄 英 高等学校 (“Yuuei High School”). I primi due kanji all’inizio del nome della scuola, 雄 英, vengono pronunciati come “yuuei”, che suona come “U.A.” in inglese.

Inoltre, la parola che sta per “eroe” si scrive con gli stessi kanji, ma invertiti: 英雄, che si pronuncia “eiyuu”. Ciò significa che “U.A.” è la parola “eroe” al contrario! Per completare il gioco di parole, Horikoshi ha dato a tutto questo è un pizzico di estro internazionale.

A prima vista, può sembrare che i traduttori pensassero erroneamente che i personaggi pronunciassero le lettere inglesi “U” e “A”. Ma questo non è stato un errore.

I significati originali dei kanji giapponesi vengono preservati, ma allo stesso tempo Horikoshi si rese conto che “yuuei” suona come “U.A.” e ne approfittò per trascrivere quei suoni anche con lettere occidentali, di modo che sembrasse un acronimo inglese. Le lettere inglesi compaiono ovunque, dal merchandising ufficiale alla forma della scuola stessa.

Molte serie di anime e manga tendono ad avere giochi di parole che si perdono nella traduzione, ma ora sappiamo con certezza che non è così per la “U.A. High School”.

