Muteking the Dancing Hero – teaser trailer, key visual, cast e periodo di uscita

Muteking the Dancing Hero è il titolo della rivisitazione della serie anime classica di Tatsunoko Pro dei primi Anni 80, annunciata nel 2019.

Tatsunoko Pro e HoriPro International hanno annunciato che la serie debutterà questo Autunno e hanno fornito ulteriori informazioni sull’anime.

Muteking the Dancing Hero, lo staff

Hiroshi Sasagawa (regista degli episodi della serie originale anche noto per Yattaman) è il direttore esecutivo, mentre Ryousuke Takahashi (Armored Troopers Votoms, Aoki Ryusei SPT Layzner) è il regista generale.

Yuuzou Satou (I Fiori del Male) è il regista, mentre Masafumi Sato (Denki-Gai) è l’assistente alla regia e il direttore dei combattimenti.

Yuji Kondou (Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File) supervisiona le sceneggiature, Takamitsu Shimazaki (Mago Pancione 2020) e Takeshi Masuda (Shirayuki dai capelli rossi) compongono la colonna sonora.

Tatsunoko Pro e Tezuka Productions producono l’anime.

In apertura il teaser video, di seguito la key visual:

Aspettando Muteking the Dancing Hero

In attesa di poter guardare Muteking the Dancing Hero, rinfreschiamoci la memoria con la descrizione della serie originale in 56 episodi per la messa in onda sul canale satellitare Man-Ga:

Takoro, vice-sceriffo del pianeta Tako, viene incaricato della cattura di un pericoloso gruppo di criminali intergalattici, i Fratelli Piovra. La fuga porta i bizzarri alieni sul pianeta Terra, che diventa difatto la nuova casa del gruppo e il pianeta ideale per nascondersi e continuare con le proprie malefatte. Anche Takoro approda sulla Terra, per la precisione a San Francisco, dove si imbatte in Linn, il giovane figlio di un’avvenente poliziotta e di uno strambo inventore. Takoro si ripromette di non abbandonare la Terra fino a quando non riuscirà ad arrestare i Fratelli Piovra e per farlo coinvolge proprio Linn che, grazie ad un raggio speciale emesso dal vice-sceriffo tentacolato, si trasforma nel fiero Muteking, eroe tanto temibile quanto affascinante e narcisista, che risulterà essere la spina nel fianco dei Fratelli Piovra (nonché agognato amore di Takomi, l’unico elemento femminile del gruppo di lestofanti).

