Sword Art Online Progressive – il Film: nuovi trailer, visual e periodo di uscita

Sword Art Online Progressive – Aria of a Starless Night è il film d’animazione che adatta la rivisitazione della saga di Aincrad delle light novel originali scritte da Reki Kawahara e illustrate da abec.

Aniplex ha pubblicato il nuovo trailer del film animato, la cui uscita è prevista per questo Autunno.

Possiamo guardare il video in apertura, di seguito la nuova key visual illustrata da abec

Sword Art Online Progressive, a proposito del film

Ayako Kawano (Love Live!) dirige Sword Art Online Progressive – Aria of a Starless Night presso gli studi A-1 Pictures (Fairy Tail).

Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld) cura il character design; Yasuyuki Kai (Haikyu!!) dirige le scene di azione, mentre Yuki Kajiura continua a comporre la colonna sonora dopo gli anime precedenti.

Il cast vede il ritorno di Yoshitsugu Matsuoka (Kirito) e di Haruka Tomatsu (Asuna).

Sword Art Online Progressive in Italia

Reki Kawahara e abec hanno lanciato la serie di light novel Sword Art Online Progressive nel 2012, come rivisitazione della prima saga della loro serie letteraria Sword Art Online.

In Italia J-POP ha pubblicato l’adattamento manga di Hideki Kimura in 7 volumi, disponibile anche in due cofanetti:

Reki Kawahara torna alle origini della sua saga più celebre, reimmaginandone il primo arco narrativo, Aincrad, in questo reboot.

Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo…o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine. Con l’aiuto di Kirito, un giocatore navigato che la invita nel suo gruppo di utenti esperti, Asuna lotterà per diventare una campionessa di SAO, per fare ritorno al più presto nel mondo reale.

