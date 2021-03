Dopo averlo anticipato con un poster dal gusto vintage, DC e Warner Bros. hanno finalmente diffuso il primo trailer di The Suicide Squad, attesissimo sequel/reboot del film del 2016 di David Ayer firmato da James Gunn (Guardiani della Galassia).

Vi ricordiamo che l’uscita di The Suicide Squad è attualmente prevista per il prossimo 6 agosto 2021 nelle sale americane e in contemporanea su HBO Max.

Per quanto riguarda la data di uscita italiana, il nuovo poster riporta 5 agosto al cinema sperando effettivamente di poterci recare in sala!

Eccovi inoltre un nuovo poster:

The Suicide Squad – il film

Eccovi la sinossi di The Suicide Squad:

Benvenuti all’inferno — ovvero a Bell Reve, la prigione con il tasso più alto di mortalità degli Stati Uniti d’America. Dove i peggiori Super-Criminali sono rinchiusi e dove faranno qualunque cosa per uscirne — persino unirsi alla super-segreta, super-losca Task Force X. L’incarico critico di oggi? Raggruppare una serie di detenuti, inclusi Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn. Quindi armarli pesantemente e sganciarli (letteralmente) sull’isola di Corto Maltese, remota e piena di nemici.

Il film è diretto da James Gunn e vede la partecipazione nel cast di Viola Davis come Amanda Waller, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Jai Courtney come Capitan Boomerang, Joel Kinnaman nel ruolo di Rick Flagg, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Steve Agee nei panni di King Shark, Daniela Melchior come Ratcatcher, John Cena nel ruolo di Peacemaker, Flula Borg come Javelin, Nathan Fillion come T.D.K., Mayling Ng nei panni di Mongal, Pete Davidson come Blackguard, Sean Gunn nel ruolo di Weasel, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga come Soulsoria, Tinashe Kajese, Peter Capaldi come Thinker, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba come Bloodsport e Michael Rooker nel ruolo di Savant.

