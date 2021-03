Crunchyroll Italia ha annunciato le nuove serie anime che arriveranno in simulcast questa Primavera, oltre alla serie che proseguiranno la diffusione in streaming sulla piattaforma dalle passate stagioni.

Vediamoli nel dettaglio, ricordandovi che alcuni anime sono stati già annunciati nei mesi scorsi (come Tokyo Revengers).

Crunchyroll Italia – i nuovi simulcast

ZOMBIE LAND SAGA REVENGE (SEASON 2)

Studio: Studio MAPPA

Airtime: Da annunciare

Le leggendarie Idol della Prefettura di Saga sono tornate in vita in cerca di VENDETTA! Preparatevi alla seconda stagione di Zombie Land Saga!

THE SLIME DIARIES

Studio: 8 Bit

Airtime: Da annunciare

Guarda! Un diario di slime! Divertiti con le avventure quotidiane di Limur e dei suoi amici in “The Slime Diaries”!

TOKYO REVENGERS

Studio: Liden Films

Airtime: Da annunciare

Dopo aver toccato il fondo nella sua vita, un giovane uomo viaggia nel tempo e torna ai tempi delle medie, dove giura di proteggere i suoi amici dai delinquenti.

HIGEHIRO: AFTER BEING REJECTED, I SHAVED AND TOOK IN A HIGH SCHOOL RUNAWAY

Studio: project No.9

Airtime: Da annunciare

Una notte, un impiegato di nome Yoshida incontra una studentessa scappata di casa di nome Sayu.

Visto che la ragazza non aveva altro posto dove stare, Yoshida decide di ospitarla.

I’VE BEEN KILLING SLIMES FOR 300 YEARS AND MAXED OUT MY LEVEL

Studio: Revoroot

Airtime: Da annunciare

Un immortale che passa 300 anni a uccidere semplici slime… e alla fine raggiunge il livello massimo!

KOIKIMO

Studio: Nomad

Airtime: Da annunciare

“Koikimo” è basato sull’omonimo manga di Mogusu, pubblicato su Ichijinsha’s Comic POOL dal 2015.

JORAN THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD

Studio: Bakken Record

Airtime: Da annunciare

In un 1931 diverso dal nostro, il casato dei Tokugawa continua a regnare sul Giappone mentre una giovane donna è in cerca di vendetta.

THOSE SNOW WHITE NOTES

Studio: Shin-Ei Animation

Airtime: Da annunciare

Dopo la morte di suo nonno, un giovane suonatore di shamisen cerca le note che risuoneranno con la sua anima.

ODDTAXI

Studio: OLM, P.I.C.S.

Airtime: Da annunciare

Uno strano tassista ti porterà ovunque tu voglia, ascoltando nel tragitto tutti i tuoi problemi.

TO YOUR ETERNITY

Studio: Brain’s Base

Airtime: Da annunciare

In un villaggio desolato, un ragazzo incontra un lupo e insieme partono per un viaggio nelle inospitali terre artiche.

MY HERO ACADEMIA SEASON 5

Studio: BONES

Airtime: Da annunciare

Nella nuova stagione di My Hero Academia Deku e i suoi compagni della classe 1-A continuano il loro addestramento da Heroes per diventare sempre più forti!

Crunchyroll Italia – gli anime in prosecuzione

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

Studio: Studio Pierrot

Airtime: Domenica alle 10:00

Continuano le avventure di Boruto per diventare il ninja definitivo insieme alla Squadra 7 e a tutti i tuoi ninja preferiti nel Villaggio!

DRAGON QUEST: THE ADVENTURE OF DAI

Studio: Toei Animation

Airtime: Venerdì

Basato sul grande classico Dragon Quest, Dai e i suoi amici partiranno all’avventura per sconfiggere il signore dei demoni Hadler!

DIGIMON ADVENTURE:

Studio: Toei Animation

Airtime: Sabato alle 03:30

Un’avventura nuova di zecca con il classico cast dei bambini prescelti!

KIYO IN KYOTO: FROM THE MAIKO HOUSE

Studio: J.C.Staff

Airtime: Giovedì alle 04:00

Kyoto, l’antica capitale, quartiere Kagai.

Sumire aspira a diventare una maiko aiutata da Kiyo e i suoi deliziosi manicaretti!

ONE PIECE

Studio: Toei Animation

Airtime: Domenica

Cappello di Paglia e la sua ciurma continuano la loro avventura nell’immenso e isolato Paese di Wano!

SO I’M A SPIDER, SO WHAT?

Studio: Millepensee, Exsa

Airtime: Venerdì alle 15:30

Una ragazza delle superiori si reincarna in un ragno e farà di tutto per sopravvivere in un mondo pieno di mostri!

