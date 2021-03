Un Joker improvvisato ha pensato di scendere in piazza per manifestare contro il lockdown e per dichiarare la fine della pandemia da coronavirus.

Il produttore e regista di documentari residente a Miami Billy Corben ha filmato le proteste anti-lockdown che hanno avuto luogo nella sua città negli ultimi giorni.

Un dettaglio che ha certamente colpito il regista Billy Corben e un bel po’ di astanti presenti alla manifestazione di South Beach, a Miami, è stato un uomo con il viso truccato e i capelli tinti di verde in modo da ricordare l’iconico aspetto del villain più conosciuto e temuto della Gotham City di Batman.

Billy Corben ha filmato, almeno in parte, l’intervento di questo Joker improvvisato, postando il proprio video sul suo profilo ufficiale su Twitter, corredandolo anche con una breve descrizione:

Paints face and hair like the Joker, goes to South Beach, climbs up on a car with an American flag, screams “Fucking COVID is over baby!” and makes it rain. #BecauseMiami pic.twitter.com/JTLEjzCZps

Non sa che “viviamo in una società“? Il video mostra anche la presenza di alcuni spettatori ubriachi che cantavano “stiamo guardando il mondo bruciare“, una battuta di Heath Ledger nei panni del Joker nel film Il cavaliere oscuro.

Ma in questa bizzarra rivisitazione dell’iconico villain c’è anche un po’ dell’interpretazione di Jack Nicholson mentre gettava banconote da un dollaro e opuscoli quando non faceva.

La folla non ha rispettato il coprifuoco delle 20:00, così la polizia ha cercato di disperdere i presenti e ha usato palle di pepe e la polizia di Miami Beach ha usato squadre SWAT e attrezzature anti-sommossa per disperdere la folla.

A causa di eventi come esplosioni, interruzioni di corrente e altro, Billy Corben ha riferito che il governo locale ha organizzato riunioni di emergenza:

Miami Beach government is having an emergency meeting now. It will accomplish nothing. They have absolutely no idea what they're doing. It is their lack of vision, will and action over the last 20 years that's put the city in this position. #BecauseMiami https://t.co/dQoFVGOAmC

