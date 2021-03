Nicola Pesce Editore, da sempre casa editrice che aggiunge al suo catalogo titoli collegati al mondo della letteratura o veri e propri saggi teorici sul mondo del fumetto, ha presentato due novità al pubblico.

Già disponibili infatti all’acquisto sia Le origini del fumetto, pluripremiato saggio dell’autore francese Thierry Smolderen, sia Guida ai cinecomics, sorta di grande “enciclopedia” dei film basati sui fumetti.

Vi presentiamo qui i due titoli:

Le origini del fumetto di Thierry Smolderen

Il saggio pluripremiato in Francia, per la prima volta edito in Italia. Diversamente da quanto fatto da altri storici del fumetto, il volume non si limita ad analizzare la storia dell’arte sequenziale, ma parte dalle origini della cultura visiva – dalle illustrazioni umoristiche del Settecento, passando per Hogarth, Töpffer e Gustave Doré – fino ad arrivare alla moderna forma di fumetto. Un’edizione cartonata a colori, di grande formato (24×33 cm), imperdibile per gli appassionati.