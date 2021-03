Living-Room Matsunaga-san, come sappiamo, si comporrà di 11 volumi complessivi.

Il numero 5 della rivista Dessert annuncia che la serie manga di Keiko Iwashita si concluderà tra quattro capitoli: se non ci saranno pause, quindi, l’ultimo capitolo verrà pubblicato a Luglio.

Keiko Iwashita ha iniziato la serializzazione di Living-Room Matsunaga-san all’interno della rivista Dessert edita da Kodansha il 24 Dicembre 2016.

Il volume 11 sarà l’ultimo e sarà in vendita da Settembre in Giappone.

Per l’Italia è stato annunciato da Edizioni Star Comics a Lucca Changes 2020:

A causa di particolari circostanze familiari, la liceale Miko si trasferisce presso la pensione dello zio.

Il primo giorno non inizia nel migliore dei modi: lungo la via verso la nuova casa s’imbatte in un tizio dall’apparenza poco raccomandabile che comincia a seguirla!

Ma era tutto un malinteso: il “tizio” in questione non era un malintenzionato, e non la stava seguendo; semplicemente stava tornando a casa – la stessa di Miko, in quanto Matsunaga – questo il suo nome – è un giovane designer che vive proprio nella pensione dello zio, assieme a una schiera di altri inquilini piuttosto…insoliti.

Come si evolverà la nuova vita di Miko lontano dai genitori, a contatto con adulti stravaganti e bizzarri?

Riuscirà ad adattarsi a nuovi ritmi e nuovi impegni?

E soprattutto… che rapporto finirà con l’instaurare col brusco ma premuroso Matsunaga-san?

Uno degli shojo manga contemporanei più briosi e maggiormente apprezzati e richiesti dalla community internazionale, con un protagonista maschile decisamente da urlo!