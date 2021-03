BRZRKR, la serie a fumetti creata da Keanu Reeves, diventerà un film live action che sarà seguito da una serie anime spin-off sviluppate da Netflix.

Reeves produrrà e interpreterà il film dal vivo, doppierà il protagonista nella serie anime derivata che espanderà l’universo narrativo.

Gli altri produttori sono Ross Richie e Stephen Christy di BOOM! Studios, la casa editrice che pubblica il fumetto originale, e Stephen Hamel di Company Films.

Adam Yoelin di BOOM! Studios è il produttore esecutivo.

A proposito di BRZRKR

Il primo numero del fumetto di BRZRKR ha debuttato il 3 Marzo 2021 nelle fumetterie degli Stati Uniti, riscuotendo un grandissimo successo di pubblico: sono oltre 615 mila le copie vendute finora.

Keanu Reeves è autore della serie, che sceneggia insieme a Matt Kindt (Folklords, Bang!); i disegni sono curati da Ron Garney (Wolverine, Captain America) con i colori di Bill Crabtree (BPRD); il lettering è di Clem Robins (Hellboy).

La copertina regolare del primo numero è stata realizzata da Rafael Grampá (Dark Knight Returns: The Golden Child), mentre le variant sono state firmate da Mark Brooks (House of X/Powers of X), Dan Mora (Future State: Dark Detective) e Lee Bermejo (Batman).

BRZRKR, la trama

BRZRKR è pianificata in 12 numeri e racconta le vicende di B., mezzo mortale e mezzo dio, maledetto e costretto alla violenza anche a costo di sacrificare la sua salute mentale.

Dopo aver girato il mondo per secoli, B. potrebbe aver finalmente trovato un rifugio: lavorare per il governo degli USA e combattere le battaglie troppo violente e troppo pericolose per chiunque altro.

In cambio B. otterrà l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua esistenza senza fine zuppa di sangue…e come metterle fine.

Ricordiamo che Keanu Reeves ha completato la produzione di Matrix 4 e inizierà la produzione di John Wick 4 questa Primavera.

