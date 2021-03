City Hunter sarà di ritorno in casa Planet Manga, come anticipato dalla pagina Facebook ufficiale della linea manga di Panini Comics.

Con un post simile a quello relativo a Blue Lock, infatti, si anticipa una nuova pubblicazione legata al manga cult di Tsukasa Hojo — di cui ricordiamo non essere più disponibile la perfect edition edita anni fa da Planet Manga:

No ragazzi, è inutile che ci provate ma gli annunci li scoprirete da voi a cose fatte.

Questi NON SONO post con indizi sui prossimi manga che annunceremo.

Assolutamente no.

Chiunque dica il contrario si becca una martellata in testa.