Il settimo numero della rivista Big Comic Original di Shogakukan ha rivelato che Rumiko Takahashi disegnerà un nuovo manga one-shot intitolato Mukashi no Onna (The Woman From the Past) come parte della sua serie Rumic Theater (Takahashi Rumiko Gekijō) nel prossimo numero della rivista il 5 aprile.

Il one-shot avrà una pagina iniziale a colori.

Questa nuova storia inizia quando un fantasma appare davanti a una normale coppia sposata che vive una vita tranquilla. Il fantasma fa sentire il marito in colpa e la moglie percepisce il cambiamento di atteggiamento del marito. Da quel momento la loro vita quotidiana comincia a sgretolarsi.

Che cos’è il Rumic Theater?

Takahashi Rumiko Gekijō è una serie, pubblicata a intervalli irregolari su Big Comic Original e composta da alcune storie brevi che hanno ispirato un anime televisivo antologico e una serie live-action. Fanno parte della serie racconti quali Pii no higeki, Semmu no inu, Akai hanataba e Unmei no tori.

Queste storie sono giunte anche in Italia. La casa editrice Star Comics, nella collana Storie di Kappa, ha pubblicato Pii no higeki con il titolo Rumic Theater nel dicembre del 1998, e Semmu no inu con il titolo Rumic Short nel 2001. Akai hanataba è stato invece pubblicato nel 2006 con il titolo Il bouquet rosso, sempre da Star Comics.

Nel 2011 è uscito in Giappone un nuovo manga dal titolo Unmei no tori, che raccoglie le storie create dall’autrice tra il 2006 e il 2011, poi edito in Italia nel 2013 sotto il titolo Gli uccelli del destino.

A proposito di Rumiko Takahashi

Fin dal suo debutto nel 1978, Rumiko Takahashi ha creato manga come Urusei Yatsura, Maison Ikkoku, Mermaid Saga, Rumic Theater, Ranma ½, One-Pound Gospel e Inuyasha. Nella sua carriera di oltre quattro decenni, molte delle sue opere sono diventate popolari a livello internazionale e hanno ispirato adattamenti di anime e live-action.

Nel 2017 la Takahashi ha concluso il suo manga RIN-NE su Weekly Shonen Sunday e ha lanciato un nuovo manga intitolato MAO nel maggio 2019. Dal suo manga Inuyasha è stato tratto un anime sequel, ormai prossimo alla conclusione, intitolato Yashahime: Princess Half-Demon (Han’yō no Yasha Hime), che ha debuttato il 3 ottobre.

Acquista il manga Rumic Theater