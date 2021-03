Food Wars L’Etoile uscirà prossimamente anche in Italia grazie a Goen.

Dopo aver pubblicato la serie manga principale di Yuuto Tsukuda, Shun Saeki & Yuki Morisaki, la divisione manga di RW Edizioni pubblicherà anche questo spin-off.

Di seguito la presentazione di Food Wars L’Etoile, dalla pagina Facebook ufficiale della casa editrice:

E ora anche un sequel ufficiale, che si concentra sul giovane Kojiro Shinomiya, ovvero il temibile cuoco che abbiamo conosciuto come giudice e mentore di Soma, un giapponese che è riuscito a diventare uno dei più apprezzati chef addirittura in una delle roccaforti della grande tradizione culinaria: la Francia (ovviamente qui diciamo “una delle roccaforti” perché noi teniamo spudoratamente per la cucina italiana). Ma come ha fatto il giovane e talentuoso Shinomiya, appena diplomatosi alla Totsuki, a scalare la montagna impervia della cucina d’elite francese fino a raggiungere le agognate stelle? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo, e voi? #COMINGSOON FOOD WARS – L’ETOILE

di Michiko Itou & Taiki Akitoki

Shueisha

A proposito di Food Wars L’Etoile

Michiko Itou e Taiki Akitoki hanno serializzato Food Wars L’Etoile (Shokugeki no Souma: L’Etoile) sulla app Shonen Jump Plus di Shueisha dal 20 Febbraio 2015 al 21 Giugno 2019.

La serie si compone di 50 capitoli, raccolti in 8 volumi.

Ricordiamo che dal manga Food Wars – Shokugeki no Soma sono state tratte cinque serie animate per la tv, disponibili in streaming anche in Italia: le prime due su Yamato Animation, le restanti tre su Crunchyroll.

Food Wars ruota attorno a Soma Yukihira, studente delle medie determinato a superare le abilità culinarie del padre.

Un giorno quest’ultimo decide di chiudere il ristorante di famiglia per affinare le sue capacità in Europa, ma prima di andarsene iscrive Soma a una scuola culinaria in cui è difficilissimo entrare, e con una percentuale di diplomati del solo 10 per cento.

Riuscirà Soma a migliorarsi o la cucina si rivelerà troppo calda per lui?

