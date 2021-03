Con la pubblicazione in Giappone del terzo manga di Bungo Stray Dogs: Dead Apple, adattamento dell’omonimo film, l’autore ha rivelato che il manga terminerà con il suo quarto volume.

Bungo Stray Dogs: Dead Apple – a proposito del manga

Il manga Bungo Stray Dogs: Dead Apple, ispirato alla serie principale, è in corso di pubblicazione sul sito web Young Ace Up di Kadokawa in Giappone, mentre in Italia viene sempre pubblicato dalla Planet Manga. Il manga è andato in pausa nel maggio 2020, ma è tornato in agosto.

Il film anime di Bungo Stray Dogs: Dead Apple è stato lanciato in Giappone nel marzo 2018. Crunchyroll ha iniziato lo streaming del film nel settembre 2018.

Crunchyroll descrive la storia:

Sono passati sei anni dal bagno di sangue noto come il conflitto Dragon’s Head Rush.

Più di 500 persone con poteri soprannaturali sono state trovate morte, presumibilmente per suicidio. L’Agenzia di Detective Armati è incaricata di catturare Shibusawa Tatsuhiko, il misterioso utilizzatore di abilità speciali che si pensa sia coinvolto. Tuttavia, la nebbia si diffonde per tutta Yokohama. A complicare la situazione, compare anche il demone Fedor, mentre invece Dazai fa perdere le sue tracce. Quelli con poteri soprannaturali, noti come utenti di abilità speciali, sono minacciati da un assalto di nemici di potenza inaudita, e la città di Yokohama inizia a cadere in un incubo terrificante. Atsushi e Kyouka si infiltrano nella fortezza di Shibusawa, dove vengono accolti da Akutagawa, che gli rivela una verità impensabile.

Il film Bungo Stray Dogs: Dead Apple ha ispirato la storia dell’omonimo spettacolo teatrale che andrà in scena nel 2021.

A proposito di Bungo Stray Dogs

Bungo Stray Dogs è un manga scritto da Kafka Asagiri e disegnato da Sango Harukawa. In Italia il manga viene pubblicato da Planet Manga.

Il primo adattamento anime televisivo del manga Bungo Stray Dogs è andato in onda da aprile a giugno 2016 e Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming mentre andava in onda in Giappone. La seconda serie, di 12 episodi, è andata in onda da ottobre a dicembre 2016 e Crunchyroll ha di nuovo trasmesso in streaming la serie in contemporanea al Giappone. Stessa cosa per la terza stagione dell’anime, che ha debuttato nell’aprile 2019, ed è andata in onda per 12 episodi.

Bungo Stray Dogs Wan di Kanaineko! (Bungo Stray Dogs Ruff!) manga spin-off della serie principale, ha ispirato un anime che ha debuttato il 12 gennaio. Crunchyroll lo sta trasmettendo in streaming.

Acquista il primo volume di Bungo Stray Dogs Dead Apple