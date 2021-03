Tokyo Revengers – nuovi trailer e visual dell’anime

Tokyo Revengers, la trasposizione anime dello shonen manga di Ken Wakui edito da J-POP in Italia, debutterà il 10 Aprile 2021 sulle reti tv giapponesi MBS, TV Tokyo, BS e AT-X.

Il canale YouTube ufficiale della compagnia Pony Canyon ha pubblicato il nuovo trailer dell’anime, che possiamo guardare in apertura sulle note della canzone della sigla di apertura Cry Baby di Official Hige Dandism.

Di seguito la nuova key visual:

Tokyo Revengers, a proposito dell’anime

Koichi Hatsumi (Berserk: L’Epoca d’Oro I – L’Uovo del Re, Blue Exorcist: Kyoto Saga, Deadman Wonderland, Gangsta.) dirige Tokyo Revengers presso Liden Films (La Leggenda di Arslan) su sceneggiature composte da Yasuyuki Muto (Basilisk, Deadman Wonderland, Sengoku Basara – Samurai Kings).

Kenichi Ohnuki (Golden Kamui, Gundam Build Fighters) e Keiko Ota (Ace Attorney) curano il character design.

Satoki Iida (Assassination Classroom) è il direttore del suono, mentre Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight) compone la colonna sonora.

In Italia Tokyo Revengers verrà distribuito in streaming da Crunchyroll in contemporanea alla messa in onda in Giappone:

Takemichi Hanagaki lavora come libero professionista e ha raggiunto il fondo della disperazione, nella sua vita. Ha scoperto che l’unica fidanzata che abbia avuto nella sua vita e che frequentata durante le scuole medie, Hinata Tachibana, è stata uccisa dagli spietati membri della banda Tokyo Manji. Il giorno dopo aver scoperto della sua morte, stava sulla banchina della metro ed è stato spinto sui binari da un branco di persone. Ha chiuso gli occhi pensando che la sua morte fosse prossima, ma quando li ha riaperti era tornato in qualche modo indietro di 12 anni. Ora che è tornato a vivere i giorni più belli della sua vita, Takemichi decide di vendicarsi per la sua misera esistenza salvando la sua fidanzata e cambiando il se stesso da cui tenta di scappare.

