Il canele Twitter ufficiale ‘NX’ di Netflix ha svelato i membri del cast inglese e giapponese, una nuova sinossi della storia, un nuovo teaser e i primi fotogrammi della serie anime in CG di Resident Evil: Infinite Darkness.

Resident Evil: Infinite Darkness – i dettagli della serie anime Netflix

Resident Evil, conosciuto in Giappone come Biohazard, è una serie di videogiochi horror giapponese e un franchise mediatico creato da Capcom. La storia segue le vicende di alcune persone che cercano di sopravvivere alle epidemie di zombie e altri mostri creati principalmente dalla società farmaceutica Umbrella Corporation.

Il franchise ha ispirato diverse serie di film live-action con più puntate, film d’animazione, televisione, fumetti, romanzi, drammi audio, e altri media e merchandise.

In occasione del Tokyo Game Show del 2020, la casa produttrice ha annunciato la produzione di Resident Evil Infinite Darkness, una mini serie anime originale in computer grafica aventi per protagonisti gli amati Claire Redfiled e Leon Scott Kennedy.

Produttore della miniserie sarà Hiroyuki Kobayashi, che ha creato anche la serie di videogame. Lo studio di anime TMS Entertainment sta producendo il progetto e Quebico sta producendo l’intera animazione 3D CG.

Netflix descrive la serie:

Nel 2006, nella rete della Casa Bianca sono state trovate tracce di accesso improprio a file presidenziali segreti. L’agente federale americano Leon S. Kennedy è tra il gruppo invitato alla Casa Bianca per indagare su questo incidente, ma quando le luci si spengono improvvisamente, Leon e la squadra SWAT sono costretti ad abbattere un’orda di misteriosi zombie. Nel frattempo, il membro dello staff di TerraSave Claire Redfield incontra un’immagine misteriosa disegnata da un giovane in un paese che ha visitato, mentre forniva supporto ai rifugiati. Ossessionata da questo disegno, che sembra essere di una vittima di un’infezione virale, Claire inizia la sua indagine personale. La mattina dopo, Claire visita la Casa Bianca per richiedere la costruzione di una struttura di assistenza. Lì, ha un incontro casuale con Leon e ne approfitta per mostrargli il disegno del ragazzo. Leon sembra rendersi conto di una sorta di connessione tra l’epidemia di zombie alla Casa Bianca e lo strano disegno, ma dice a Claire che non c’è alcuna relazione e se ne va. Col tempo, queste due epidemie di zombie in paesi lontani portano a eventi che scuotono la nazione nel profondo.

La nuova immagine mostra i protagonisti di Resident Evil 2, Claire Redfield e Leon S. Kennedy. L’uscita della serie è prevista in tutto il mondo nel 2021 in esclusiva su Netflix.

Per quanto riguarda i membri del cast abbiamo:

Nick Apostolides (inglese) e Toshiyuki Morikawa (giapponese) nel ruolo di Leon S. Kennedy:

Stephanie Panisello (inglese) e Yuko Kaida (giapponese) nel ruolo di Claire Redfield:

Sia la voce inglese che quella giapponese per Leon e Claire hanno doppiato i personaggi nei precedenti giochi di Resident Evil nelle rispettive lingue, più recentemente nel remake del gioco Resident Evil 2 del 2019.

Resident Evil Infinite Darkness – gli altri progetti

Ricordo che Netflix sta sviluppando anche una serie live action, che seguirà le vicende delle sorelle Jade e Billie Wesker lungo due linee temporali: una che le vede appena arrivate a Raccoon City, l’altra ambientata oltre dieci anni nel futuro.

Lo showrunner Andrew Dabb (Supernatural) sta pianifcando la serie in otto episodi da un’ora; Bronwen Hughes (The Walking Dead) produrrà e dirigerà i primi due episodi.

Constantin Film, invece, è al lavoro sul reboot cinematografico della saga.

