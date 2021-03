GeGeGe no Kitaro, la serie animata del 2018 basata sul manga del compianto maestro Shigeru Mizuki, godrà di un nuovo film animato.

Intitolato Kitaro Tanjo: Gegege no Nazo, ovvero La Nascita di Kitaro: Il mistero del GeGeGe, è uno dei progetti che festeggiano il 100° compleanno dell’autore scomparso a 93 anni nel 2015.

A seguire la prima key visual, accompagnata dalla frase “Perché sono nato?”:

A proposito di GeGeGe no Kitaro 2018

Prodotta da Fuji TV, Yomiuri Advertising e Toei Animation per festeggiare i 50 anni del manga originale, la serie è stata diretta da Kouji Ogawa su sceneggiature di Hiroshi Ohnogi (Fullmetal Alchemist: Brotherhood).

Sorato Shimizu ha curato il character design e la direzione generale dell’animazione, Yasuharu Takanashi (Fairy Tail) e -yaiba- (Naruto Shippuden) hanno composto la colonna sonora.

L’anime si compone di 97 episodi, andati in onda in Giappone dal 1 Aprile 2018, al posto di Dragon Ball Super, al 29 Marzo 2020.

Circa venti anni nel 21° secolo, le persone hanno dimenticato l’esistenza degli yokai.

Quando un gran numero di fenomeni inspiegabili affligge gli adulti del mondo umano con caos e confusione, la tredicenne Mana scrive una lettera alla Yokai Post in cerca di risposte; verrà accolta da Ge Ge Ge no Kitaro…

La serie è disponibile in esclusiva su Crunchyroll anche in Italia per i soli utenti premium del servizio.

GeGeGe no Kitaro, il manga

Il maestro Mizuki ha lanciato le avventure di GeGeGe no Kitaro nel 1959 con la serie manga Hakaba Kitaro.

Il successo dell’opera ha portato alla realizzazione di serie anime, film animati e live action.

In Italia d/visual ha pubblicato per la prima volta la selezione in tre volumi Kitaro dei Cimiteri.

J-POP Manga ha pubblicato le raccolte Le spaventose avventure di Kitaro e Le inquietanti avventure di Kitaro, oltre al libro illustrato I segreti di Kitaro.

Kitaro, il personaggio più famoso del grande Shigeru Mizuki è protagonista di questa raccolta delle sue storie più importanti, dalla nascita all’incontro con gli spiriti yokai più grotteschi.

Tra humor nero e leggenda, l’icona del folclore giapponese sarà pronta come sempre ad aiutare chi finisce nei guai con il sovrannaturale.

