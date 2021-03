My Hero Academia tornerà su Italia 2 dal 10 Marzo 2021 con i nuovi episodi inediti in prima visione tv.

Come comunicato da Mediaset, sul canale 66 verranno trasmessi non solo gli episodi della stagione 3, ma anche la stagione 4 e l’OVA in due parti Resistete! La prova di sopravvivenza.

In arrivo, quindi, 52 nuovi episodi doppiati in Italiano per la felicità degli appassionati della serie.

My Hero Academia – la stagione 3 al via su Italia 2

Le trasmissioni di My Hero Academia partiranno Mercoledì 10 Marzo 2021 in prima serata; gli episodi verranno proposti ogni settimana a blocchi di 5.

La prima settimana verranno trasmessi:

21:10

S3 Ep1 Inizia la partita

Gli studenti della classe 1 A hanno una lezione di educazione fisica in piscina, mentre ricordano i principali eventi della stagione precedente.

21:40

S3 Ep2 Wild Wild Pussycats

Gli studenti della 1^A e della 1^B arrivati a destinazione incontrano i Pussycats, un gruppo di eroi, ma dovranno attraversare una foresta piena di mostri di pietra.

22:10

S3 Ep3 Ti salverò, Kota!

Le classi 1^A e 1^B continuano il loro allenamento in vista di un attacco dei Villain.

22:40

S3 Ep4 Il mio eroe

Mentre la squadra Genesi dell’unione dei Villain continua il suo attacco nei confronti degli studenti, Kota si ritrova faccia a faccia con un potente nemico: Muscolar.

23:10

S3 Ep5 Falli a pezzi, pugno d’acciaio!

L’unione dei Villain ha inviato la squadra Genesi al campo estivo con uno scopo ben preciso: mettere in salvo chi si trova in pericolo.

My Hero Academia – la stagione 4

I 25 episodi della stagione 4 di My Hero Academia è stata trasmessa in Giappone tra Ottobre 2019 e Aprile 2020.

In Italia è disponibile in streaming su VVVVID in lingua originale con sottotitoli:

La posizione di Hero numero uno è il sogno ardente degli studenti della Yuuei.

Così, dopo aver fatto conoscenza con i Big Three dell’accademia, Midoriya e compagni hanno trovato fiducia nella possibilità di migliorare.

Perché, partendo dal basso, come ha dimostrato Milio senza veli a coprire le sue reali capacità, arrivare alla cima è condizione nata dall’esperienza.

Che si guadagna perfezionando, padroneggiando le Unicità con cui gli eroi nascono.

PLUS ULTRA E POWER sono i due credo che si completano nella quarta stagione di MHA. Insieme dovranno avanzare nell’oscurità.

My Hero Academia – gli OVA

L’OVA in due parti My Hero Academia – Resistete! La prova di sopravvivenza sono stati pubblicati il 16 Agosto 2020.

Possiamo già guardarli su VVVVID in lingua originale con sottotitoli:

Ci vuole un bel corso di sopravvivenza per allenare gli studenti della 1-A!

Ancora in attesa di ricevere la licenza provvisoria, i ragazzi non vedono l’ora di imparare nuove tecniche e… di spassarsela in compagnia!

Scoprono presto che i pericoli dell’allenamento non sono una simulazione: ci vorrà grande presenza di spirito per superarli, insieme al gioco di squadra che ci fa amare My Hero Academia da tante stagioni!

