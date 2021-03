Saint Seiya The Lost Canvas, la serie anime basata sul manga omonimo di Masami Kurumada e Shiori Teshirogi, verrà riproposta da Italia 2.

Il primo episodio, intitolato La Promessa, andrà in onda Giovedì 11 Marzo 2021 alle 17:55 — subito dopo la conclusione della serie storica I Cavalieri dello Zodiaco.

Dal giorno successivo gli episodi verranno trasmessi dalle 16:55.

Ricordiamo che da Mercoledì 10 Marzo 2021 andranno in onda gli episodi inediti della terza stagione di My Hero Academia.

Saint Seiya The Lost Canvas, la serie anime

Saint Seiya The Lost Canvas si compone di due stagioni da 13 episodi ciascuna, diffuse in Giappone tra il 2009 e il 2011.

In Italia la serie è stata pubblicata in home video da Yamato Video e Koch Media, diffusa su Yamato Animation e Netflix in streaming e trasmessa sul canale satellitare Man-Ga:

Prequel della nota serie I Cavalieri dello Zodiaco. Rispetto alla serie originale, I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas porta la lancetta del tempo al diciottesimo secolo, ben 243 anni prima degli avvenimenti dello storico titolo. Protagonisti i giovani Tenma (Cavaliere di Pegasus), Sasha (reincarnazione della dea Athena) e suo fratello maggiore Alone durante l’iter di formazione al Santuario dove ‘impareranno’ il loro destino mitologico, un destino che li trascinerà in una lotta senza quartiere tra bene e male che sconvolgerà il mondo e che porterà allo sviluppo degli eventi narrati in I Cavalieri dello Zodiaco, due secoli dopo.

Saint Seiya The Lost Canvas, il manga

Masami Kurumada e Shiori Teshirogi hanno serializzato Saint Seiya The Lost Canvas sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion edita da Akita Shoten dal 21 Settembre 2006 al 7 Aprile 2011; l’opera si compone di 25 volumi.

Da Ottobre 2020 i capitoli della serie vengono riproposti sulla edizione digitale di Weekly Shonen Champion.

Una serie spin-off, incentrata sui Cavalieri d’Oro, è uscita su Bessatsu Shonen Champion tra il 2011 e il 2016 per un totale di 16 volumi.

Di tanto in tanto la Teshirogi realizza dei disegni originali e dei capitoli inediti dell’opera, il più recente dei quali è stato pubblicato a Gennaio.

In Italia Planet Manga ha pubblicato sia la serie principale, sia la serie extra:

Il 1 Ottobre 2020 la casa editrice modenese ha dato alle stampe il libro che raccoglie le illustrazioni originali della Teshirogi.

