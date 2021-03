The Walking Dead 11 sta per debuttare, come è stato rivelato tramite una breve clip. la serie di AMC è diventata un fenomeno della cultura pop durante i suoi molti anni in cui è andato in onda. Ha subito diversi importanti cambiamenti nel cast, ma è sempre rimasto un attore. La serie ha anche ispirato diversi spin-off, tra cui Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond. Un’altra serie, questa volta incentrata sui personaggi di Carol e Daryl, è in lavorazione, così come i film su Rick Grimes. Tutto sommato, The Walking Dead continuerà a vivere dopo il suo finale di serie.

The Walking Dead 11 – il breve teaser preannuncia il periodo di uscita

Attualmente sta andando in onda una stagione 10 per così dire espansa, che ha subito dei ritardi a causa della pandemia di coronavirus. La stagione inizialmente doveva concludersi quasi un anno fa, nell’aprile 2020. Tuttavia, la post-produzione non è stata completata in tempo. Di conseguenza, il finale originale è andato in onda come episodio autonomo ad ottobre. Ora, la serie è tornata con 6 episodi bonus, il primo dei quali in onda questa settimana.

Durante il primo episodio di questo ritorno di The Walking Dead, Home Sweet Home, AMC ha trasmesso un video promozionale che rivela che la stagione 11 sarà presentata in anteprima quest’estate:

A New World Order. The final season of #TWD begins Summer 2021. pic.twitter.com/8T32Qx6H1t — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 1, 2021

Oltre alla rivelazione della data della prima, anche il video stesso è intrigante. Pur essendo di durata davvero molto breve, la promessa di “Un nuovo ordine mondiale” anticipa ciò che gli spettatori possono aspettarsi da The Walking Dead 11. Considerate le molte sfide che i personaggi hanno affrontato nel corso degli anni, non sorprende che altre siano in serbo per l’ultima stagione. Resta ora da vedere come finiranno i singoli archi narrativi. Si spera che gli episodi finali di The Walking Dead 11 servano come conclusione soddisfacente per l’amata serie, aumentando anche l’entusiasmo per i progetti di follow-up all’orizzonte.

