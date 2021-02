Il manga sequel Ex-Arm EXA di HiRock e Shin’ya Komi è giunto a conclusione il 27 Febbraio 2021 con il capitolo Battle 010 – Moment of Truth sul numero 3 della rivista seinen Grand Jump Mucha edita da Shueisha.

La rivista annuncia inoltre che il secondo e ultimo volume del manga sarà in vendita dal 18 Marzo 2021 nelle librerie del Giappone.

Ricordiamo che EXA ha esordito il 28 Agosto 2019 su Grand Jump Mucha.

A proposito di Ex-Arm

Il manga originale di HiRock e Shin’ya Komi ha debuttato sulle pagine della rivista di seinen manga Grand Jump edita dalla casa editrice Shueisha il 18 Febbraio 2015; con il capitolo 69 uscito il 20 Dicembre 2017 la serie si è trasferita su Shonen Jump Plus, per concludersi sulla stessa app il 26 Giugno 2019 (14 volumi in tutto).

In Italia è stato pubblicato interamente da Edizioni Star Comics.

Ha ispirato una light novel che Shueisha ha pubblicato sotto l’imprint Jump j Books nel Dicembre 2018, adattata nel manga spin-off Ex-Arm Another Code che si è invece concluso il 19 Novembre 2020 sulle pagine del numero 12 della rivista Ultra Jump di Shueisha.

Ex-Arm, la serie anime

Yoshikatsu Kimura (20th Century Boys, Ajin) dirige la serie Ex-Arm presso lo studio Visual Flight su sceneggiature coordinate da Tommy Morton, mentre So Kimura (F-Zero X) compone la colonna sonora.

La band Airflip interpreta la canzone della opening Rise Again, mentre i Dizzy Sunfist cantano la canzone Diamonds Shine per la sigla di chiusura.

Il cast principale include Soma Saito (Hermes in DanMachi) nel ruolo di Akira, Mikako Komatsu (Saika in My Teen Romantic Comedy SNAFU) nella parte di Minami e Akari Kito (Kotoko in In/Spectre) come voce di Alma.

A questi si aggiungono Miyu Tomita (Yggdrasil), Satomi Arai (Kaori Munakata), Azumi Waki (Elmira) e Takaya Kuroda (Throughhand).

È in corso dal 10 Gennaio 2021 su Tokyo MX e in Italia viene distribuita in simulcast su Crunchyroll.

