Terminator godrà di una serie animata, come annunciato da Netflix e Skydance.

Nel Tweet che accompagna l’annuncio viene reso noto che la serie sarà realizzata da Production I.G, lo studio responsabile di titoli come Ghost in the Shell Stand Alone Complex, Psycho Pass o B The Beginning con cui Netflix è legato dal 2018.

Mattson Tomlin, co-sceneggiatore del film The Batman di Matt Reeves per DC Films e autore del film Netflix Project Power, sarà lo showrunner e il produttore esecutivo.

Terminator, le dichiarazioni dello staff

Mattson Tomlin ha dichiarato:

Sono onorato che Netflix e Skydance mi abbiano dato l’occasione di approcciare Terminator in una maniera che rompe le convenzioni, mina le aspettative e ha davvero fegato.

John Derderian, vicepresidente di Netflix Japan, ha commentato:

È una delle storie di fantascienza più iconiche di sempre e nel corso del tempo è diventata sempre più pertinente al nostro mondo. La nuova serie animata esplorerà il suo universo in un modo che non è mai stato fatto prima.

Mitsuhisa Ishikawa, presidente e CEO di Production I.G, confessa:

Ho chiesto al mio amico e collega di lunga data Mamoru Oshii cosa ne pensasse di far diventare Terminator una serie animata. La sua risposta è stata: Ishikawa, sei matto? In quel momento ho capito che avremmo dovuto salire a bordo. Da grande fan, il nostro team presso Production I.G sta mettendo il cuore e l’anima nel creare questa serie. Speriamo che i fan se la godano!

A proposito di Terminator

La saga di Terminator ha debuttato nel 1984 come film a basso budget diretto e co-scritto da James Cameron e interpretato da Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Nel 1991 è uscito il sequel T2: Il Giorno del Giudizio, che divenne il maggior successo dell’anno e conquistò quattro premi Oscar.

Negli anni successivi hanno fatto seguito i film Le Macchine Ribelli, Salvation, Genisys e Destino Oscuro, la serie televisiva The Sarah Connor Chronicles, fumetti, romanzi e videogiochi.

Nel 2009 è stato protagonista di un cameo ufficiale nella serie anime Doraemon:

