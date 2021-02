Il Premio Tezuka, o meglio il Premio Culturale Osamu Tezuka, è il riconoscimento annuale in onore del dio dei manga Osamu Tezuka che premia quelle opere che meglio seguono la tradizione del papà di Kimba e Black Jack.

Il quotidiano Asahi Shimbun ha reso note le serie candidate alla 25^ edizione del premio, selezionate da una giuria composta tra gli altri dagli autori Osamu Akimoto (Kochikame), Kazuki Sakuraba (Gosick) e Machiko Satonaka (Cleopatra) sulla base dei consigli di esperti e librai.

Per essere eleggibili, i titoli devono aver pubblicato almeno un volume nel corso dell’anno.

Ricordiamo che lo scorso anno il Gran Premio è andato a La Lanterna di Nyx di Kan Takahama, in corso di pubblicazione per Dynit Manga in Italia.

Tra i vincitori delle edizioni precedenti ricordiamo Monster di Naoki Urasawa (Planet Manga), Vagabond di Takehiko Inoue (Planet Manga), Helter Skelter di Kyoko Okazaki (Dynit Showcase), Il Diario della Mia Scomparsa di Hideo Azuma (J-POP Manga) e Yotsuba&! di Kiyohiko Azuma (Edizioni Star Comics).

Premio Tezuka 25, i manga in corsa

Di seguito tutti i manga candidati al 25° Premio Tezuka:

Aono-kun ni Sawaritai kara Shinitai

di Umi Shiina

Kodansha

Inedito

Kashikokute Yuki Aru Kodomo

di Miki Yamamoto

LEED Publishing

Inedito

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba

di Koyoharu Gotouge

Shueisha

Edito da Edizioni Star Comics

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight

di Gege Akutami

Shueisha

Edito da Planet Manga

Frieren: Beyond Journey’s End (Soso no Frieren)

di Kanehito Yamada, Tsukasa Abe

Shogakukan

Inedito

Bara wa Shulaba de Umareru [70 Nendai Shojo Manga Assistant] Funtoki

di Nami Saso

East Press Comics

Inedito

Peleliu: Rakuen no Guernica

di Kazuyoshi Takeda

Hakusensha

Inedito

The Promised Neverland

di Kaiu Shirai, Posuka Demizu

Shueisha

Edito da J-POP

Land

di Kazumi Yamashita

Kodansha

Inedito

