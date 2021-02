Buronson, nome d’arte dello scrittore Yoshiyuki Okamura con cui ha firmato tanti manga di successo tra cui il celeberrimo Ken il Guerriero (Hokuto no Ken), lancerà un nuovo seinen manga il prossimo 17 Maggio 2021.

Si intitola Too Beat e debutterà per i disegni di Nozaki Hanaichi sul numero 6 della rivista Big Comic Zoukan edita da Shogakukan.

Il lancio del primo capitolo, composto da 48 pagine, è accompagnato da una tavola di apertura a colori.

Too Beat di Buronson & Hanaichi, la trama

In Too Beat Buronson & Hanaichi racconteranno le vicende di Hageo, sfortunato uomo di mezza età che apre la compagnia Yorozu Agency a Kabukicho, il famigerato quartiere dei divertimenti di Shinjuku.

Lo affianca Okura, un detective che diventa di casa nella compagnia.

Il manga “hard-boiled action” segue questo duo impegnati in vari casi, il primo dei quali riguarderà una studentessa delle superiori che vuole acquistare una pistola.

A proposito di Buronson

Yoshiyuki Okamura debutta con il nome d’arte Buronson su Weekly Shonen Jump nel 1972 con il one-shot Goro-kun Tojo illustrato da Yo Hasebe.

Nel 1975 esce la sua prima serie di successo, Doberman Deka, disegnata da Shinji Hiramatsu; sarà adattata in due film live action e una serie tv.

Nel 1983 inizia la serie che lo renderà celebre in tutto il mondo, Ken il Guerriero, in coppia con il maestro Tetsuo Hara.

Negli anni successivi collabora con disegnatori del calibro di Ryoichi Ikegami (Cyring Freeman), per il quale scrive opere come Strain, Heat o ancora Odyssey e Sanctuary con lo pseudonimo di Sho Fumimura, e Kentaro Miura (Berserk), per cui sceneggia Japan, Il Re Lupo e La Leggenda del Re Lupo.

La sua opera più recente è Begin, disegnata dal maestro Ikegami, lanciata nel 2016 su Big Comic Superior di Shogakukan.

