Attraverso le copie staffetta del numero 13 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto da lunedì 1° marzo 2021, apprendiamo le prime anticipazioni della storia di One Piece 1005, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

One Piece 1005, le anticipazioni

Invitiamo fortemente a non andare oltre con la lettura dal momento che pubblicheremo le prime anticipazioni del nuovo capitolo del manga focalizzato all’interno dell’arco narrativo del Paese di Wano (saga dei Quattro Imperatori).

Titolo: Il figlio del diavolo;

Black Maria ordina a Sanji di portarle Robin immediatamente;

Coloro che possiedono un foglio di carta in volto con disegnato su un occhio possono condividere le immagini e i suoni circostanti;

Sanji subisce danni da Black Maria, ma non fa nulla per difendersi nè da essa e nè dai subordinati donne. Tuttavia, il cuoco ha eliminato i subordinati uomini;

Sanji urla a Robin di salvarlo e che al momento si ritrova come prigioniero al piano numero 3;

Il capitolo rivela la reazione di diversi personaggi alla chiamata di aiuto di Sanji grazie a coloro che possiedono in volto il foglio di carta con occhio disegnato su;

Nami si lamenta della situazione poichè il suo rivale è una donna;

Robin avanza un attacco contro Black Maria evocando una mano gigante;

Brook salva Sanji congelando la ragnatela di Black Maria;

Robin ringrazia Sanji per aver creduto in lei;

Gli animaletti che possiedono il foglio di carta con l’occhio disegnato su sono delle spie di Kaido, ma si tratta in realtà di cyborg piuttosto che di animali;

I subordinati di Kaido scovano Yamato;

Jack si reca dai Foderi Rossi per ucciderli;

Il capitolo si conclude con lo schieramento che propone Black Maria contro Nico Robin e Brook.

Il Capitolo 1005 di One Piece sarà disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1004 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 963 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

