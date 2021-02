La nuova annata di Topolino entra nel vivo con il mitico Deposito di Paperone che sarà allegato ai numeri 3407, 3408, 3409 e 3410 di Topolino!

Oltre all’inespugnabile edificio ci saranno le figurine dello stesso Paperone e del suo fedele maggiordomo.

Ma non è finita qui perché con Zio Paperone 33 e Paperino 490 arrivano la Limousine e i Bassotti.

Ecco il simpatico annuncio direttamente dalla pagina facebook ufficiale di Topolino Magazine:

Via! Sció! Alla larga! Se siete qui per assaltarlo, vi conviene ripensarci. Se invece volete ammirarlo… Benvenuti nel Deposito di Paperone de’ Paperoni! 💰

Dal 10 marzo, con Topolino 3407, 3408, 3409 e 3410 trovate il mitico Deposito del papero più ricco del mondo, con tanto di proprietario e maggiordomo! E con Zio Paperone 33 e Paperino 490 ci sono anche la Limousine e i Bassotti!

Topolino e il Deposito di Zio Paperone

Il deposito di Paperon de’ Paperoni è uno dei più importanti monumenti di Paperopoli, nonché simbolo incontrastato della città nel mondo. Il deposito venne costruito dal magnante sulla storica collina Ammazzamotori nel 1902, al posto del forte Paperopoli, per immagazzinarvi il suo denaro. Il progetto originale fu disegnato dall’architetto Frank Lloyd Drake, il cui nome è una parodia di Frank Lloyd Wright, realmente esistito.

Oltre ai classici tre ettari cubici di denaro, il deposito conserva anche una ricca collezione di tesori, recuperati da Paperone durante le sue rocambolesche avventure in giro per il mondo, tra cui il diamante più grosso del mondo, parte del tesoro di re Creso e la famosa pepita uovo d’Anatra, tutti conservati in una sala apposita.

In Italia il Deposito ha la funzione di enorme “salvadanaio” contenente i tesori e i soldi di Paperone. Mentre secondo Don Rosa è un enorme edificio diviso in: 1) Uffici per gli impiegati di Paperone 2) Camera di Sicurezza per il denaro.

Nella storia Arriva Paperetta Yè Yè, Romano Scarpa presenta una sezione del deposito chiamata “Souvenir del West” che è una vera riproduzione di un villagio del West del tutto simile a Dawson, affidata al suo amico Maresciallo Van Gufi.

