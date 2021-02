Kaori Yuki ha rischiato di perdere la vita, come spiegato dal dipartimento editoriale della app Palcy di Pixiv e Kodansha.

L’autrice resa celebre da Angel Sanctuary in tutto il mondo è stata colpita da un malore improvviso alla fine dello scorso anno, che a un certo punto l’ha ridotta in fin di vita.

Al momento è ricoverata ed si sta gradualmente riprendendo.

Attraverso Twitter la sensei Yuki ha dichiarato che prima aveva bisogno di un girello per camminare, ora le basta aiutarsi con un bastone.

Kaori Yuki e Rakuen no Bijo to Yaju

Di conseguenza Kaori Yuki ha interrotto la serializzazione della sua opera più recente, Rakuen no Bijo to Yaju (La Bella e la Bestia nel Paradiso Terrestre): la ripresa è al momento prevista per questa Estate.

Rakuen no Bijo to Yaju racconta la storia di una bella ragazza che si sente brutta e di una bestia arrogante, orgogliosa e tirannica.

La serie ha esordito a Ottobre 2019 sulla app Palcy ed è stata finora raccolta in tre volumi.

Kaori Yuki in Italia

In Italia Kaori Yuki è arrivata grazie a Planet Manga che ha dato alle stampe il celebre Angel Sanctuary, pubblicato sia in volumi standard sia in formato Gold; Dynit ha pubblicato gli OVA della serie.

Setsuna Mudo ha sempre vissuto come un normale studente delle superiori, finché due demoni, Cry e Arakune, non si intromettono nella sua vita rivelandogli che egli è la reincarnazione di un angelo chiamato Alexiel.Per quanto propenso a non credere alla sconcertante notizia, Setsuna si vede costretto ad accettare la realtà nel momento in cui Rosiel, il fratello gemello di Alexiel, tenta con ogni mezzo di risvegliare in lui la coscienza della sua vita passata. Stanco di essere attorniato da persone che in lui vedono soltanto Alexiel, Setsuna decide di scappare con sua sorella Sara, di cui è innamorato da sempre, per cominciare una nuova vita, ma Rosiel non ha intenzione di rinunciare ai suoi propositi.

Planet Manga ha pubblicato anche la collana antologica Kaori Yuki Presenta e la miniserie Fairy Cube.

Goen ha concluso la pubblicazione di Devil’s Lost Soul (Iiki no Ki), iniziata da GP Publishing (sei volumi in tutto).

Resta inedito Alice in Murderland (Kakei no Alice), che la Yuki ha serializzato su Aria di Kodansha tra il 2014 e il 2018 e su Shonen Magazine Edge (sempre di Kodansha) nel 2018 (11 volumi).

