Fate/stay night – Heaven’s Feel 3 – Spring Song in arrivo su Netflix Italia

I primi due film della trilogia sono già disponibili in home video.

Fate/stay night – Heaven’s Feel 3 – Spring Song, l’ultimo film cinematografico della trilogia basata sulla route Heaven’s Feel della visual novel di Type-Moon, verrà distribuito in esclusiva su Netflix Italia a partire da Aprile.

Lo ha annunciato Dynit attraverso i propri canali web ufficiali:

Maghi e Spiriti Eroici combattono e si affrontano nella Guerra del Santo Graal, al fine di ottenere la coppa onnipotente in grado di realizzare un desiderio. Una guerra ormai distorta, dove una ragazza di nome Sakura Matou sprofonda nelle tenebre più cupe a causa dei peccati commessi, e un ragazzo di nome Shirou Emiya si lancia nella furiosa battaglia per proteggere la ragazza che ama e fermare la Guerra una volta per tutte. La Guerra del Santo Graal sta volgendo al termine…la battaglia finale sta per avere inizio! L’ultimo, terzo capitolo, che conclude la narrazione degli eventi della terza e più cupa storia di Fate/stay night sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire da aprile.

In apertura il trailer in Italiano, di seguito la key visual di Heaven’s Feel 3:

A proposito di Fate/stay night – Heaven’s Feel 3

Già rinviato dal 28 Marzo 2020 — data inizialmente prevista per il debutto — al 25 Aprile 2020 e poi a data da destinarsi per via dell’emergenza coronavirus, Fate/stay night – Heaven’s Feel 3 spring song è infine uscito nei cinema del Giappone il 15 Agosto 2020.

Tomonori Sudou (character designer e direttore dell’animazione di Fate/zero, regista di Garden of Sinners – recalled out of summer) dirige la trilogia presso lo studio ufotable (Demon Slayer) su storyboard realizzati da Takahiro Miura (regista di Fate/stay night [Unlimited Blade Works]).

Taskohna, già responsabile del manga basato su Hyouka, serializza la versione manga di Heaven’s Feel sulle pagine del mensile Young Ace di Kadokawa dal 2 Maggio 2015.

Il manga conta finora 8 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 26 Febbraio 2020 nelle librerie del Giappone.

I precedenti Fate/stay night – Heaven’s Feel I. presage flower e Fate/stay night – Heaven’s Feel II. lost butterfly sono già stati pubblicati da Dynit in DVD e Blu-ray.

Edizioni Star Comics ha invece pubblicato i manga ispirati a Fate/stay night e Fate/zero.

