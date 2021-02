Kaiser499 è un nome particolarmente caro per tutti coloro che seguono le voci di corridoio riguardanti la Blizzard. Proprio recentemente, il leaker ha svelato quelli che potrebbero essere degli annunci all’imminente Blizzcon 2021, la consueta fiera di Blizzard. Secondo questa voce di corridoio si tratterebbe di una edizione in HD e totalmente rimasterizzata del classico del 2000, ovviamente compreso dell’espansione Lord of Destruction, Diablo 2.

Non è tutto: oltre che questa fantomatica versione remaster, ci sarebbero altri annunci importanti che vedremo. Ecco quelli che il leaker stesso ha nominato:

World of Warcraft The Burning Crusade Classic

Una nuova espansione per Hearthstone

Diablo Immortal completo di data d’uscita (un titolo mobile)

completo di data d’uscita (un titolo mobile) Overwatch 2

Diablo 4 (di cui si pensa verrà presentata almeno una classe)

Voi sareste contenti di vedere Diablo 2 tornare?

Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per constatare se queste speculazioni sono reali o meno. Anche se, ripetiamo, Kaiser499 è sempre stato ritenuto piuttosto affidabile quando si tratta di dicerie intorno a Blizzard. Vedremo se anche questa volta è così.

Diablo 2 e Diablo 4 sviluppati in contemporanea?

È bene ricordare che già da più di un anno Blizzard è al lavoro su Diablo 4, l’attesissimo seguito della serie per cui condivide dettagli di lavorazione molto spesso. Se la notizia della remaster di Diablo 2 fosse vera, significherebbe che i lavori sono andati di pari passo. Certo, una remaster è un’operazione molto meno impegnativa che un gioco da creare da zero.

Vi ricordiamo anche che, durante la Blizzcon si terrà una sessione one-shot di Dungeons & Dragons a tema Diablo organizzata da Critical Role e che andrà in onda il 20 febbraio alle 17:05 ET sul canale principale di streaming Blizzard. Come tutti i contenuti della BlizzCon di quest’anno, anche questo evento sarà trasmesso in streaming gratuitamente e tutti saranno disponibili on demand al termine della convention.

