Direttamente da Anteprima 354, vi riportiamo tutte le novità Panini Disney da marzo 2021!

Clicca QUI per le novità Panini Disney di marzo 2021

Le novità di Panini Disney di aprile 2021

ALMANACCO TOPOLINO N. 1

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 17,8×24, B., 128 pp., col. • Euro 4,90

MICKEY E L’OCEANO PERDUTO

Autori: Denis-Pierre Filippi / Silvio Camboni

APRILE 2021 • 20,5×28, C., pp.64, col. Euro 14,90

Il primo numero di una nuova, straordinaria serie di graphic novel internazionali offre in anteprima ai lettori italiani un capolavoro ideato e sceneggiato da Denis-Pierre Filippi, illustrato da Silvio Camboni e colorato da Gaspard Yvan e Jessica Bodart. Gli intrepidi Topolino, Pippo e Minni catapultati in un’indimenticabile vicenda dal sapore steampunk. Avventura, azione, umorismo e poesia in una meravigliosa prova d’autore destinata a entrare di diritto nella Storia del Fumetto

AREA 15

Autori: R. Gagnor, C. Sciarrone

APRILE 2021 • 20,5X28, C., 128 pp., col. Euro 12,90

“Area 15” raccoglie i primi cinque episodi della nuova saga lanciata su Topolino 3355 e narra le vicende di Qui, Quo, Qua e dei loro amici Ray, Vanessa e Giggs nel loro ritrovo speciale dove condividono tante passioni: fumetti, cinema, serie televisive, giochi e videogiochi, collezionismo, ma anche i problemi di tutti i giorni, come la scuola, le amicizie, i primi batticuori. Nell’apparato redazionale gli autori che hanno inaugurato questa fortunata serie, lo sceneggiatore Roberto Gagnor e il disegnatore Claudio Sciarrone, raccontano la genesi della storia e alcuni aspetti della lavorazione, attraverso un’intervista faccia a faccia. Tante pagine dai contenuti “extra”, fra cui il “dietro le quinte” della cover inedita realizzata da Claudio Sciarrone e i suoi interventi di colore sulle tavole originali.

PROFONDO NERO

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 4,50

Il nuovo numero dei Classici Disney d’Autore è affidato al talentuoso Marco Nucci, che seleziona le storie e firma il raccordo inedito per trasportare Topolino nel più fitto dei misteri, faccia a faccia con il suo più acerrimo nemico: un’avventura in cui sogno e realtà si mescolano in un’unica, lunga avventura mozzafiato.

METAL EDITION VOL. 1 – ENRICO FACCINI

DISNEY GRANDI AUTORI N. 91

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 288 pp., col. Euro 7,90

DISNEY GRANDI AUTORI N. 91 VOLUME + COFANETTO

Autori:AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 288 pp., col. Euro 14,90

Inaugura la nuova collezione dedicata all’umorismo questo volume che raccoglie una selezione, curata dall’autore, di storie divertenti e spesso surreali ideate e disegnate da Enrico Faccini, come Paperino e lo squassante programma dimagrante o Paperoga e il gelido spot fiammeggiante, che suscitano ilarità già dal titolo; non mancano nemmeno le spassosissime storie mute che vedono spesso protagonista Paperoga e che sono un altro tratto distintivo dell’apprezzato maestro della comicità genovese. Disponibile anche la versione con cofanetto.

FANTOMIUS VOL. 7

Autori: M. Gervasio

APRILE 2021 • 17×23,9, B., 120 pp., col. • Euro 5,90

Una nuova raccolta delle imprese “gentil-ladre” orchestrate da Marco Gervasio per Fantomius e consorte! Li vedremo di nuovo alle prese con il mondo del cinema e le sue star, per poi volare in Costa Ricca sulle tracce di Copernico. Seguirà un nuovo confronto con il detective Paper Holmes, per finire in Olanda, per un colpo dagli

esiti inaspettati!

I MERCOLEDI DI PIPPO VOL. 5

Autori:AA.VV.

APRILE 2021 • 17×23,9 B., 224 pp., col. Euro 8,90

Nati dalla penna diRudy Salvagnini, i “romanzi” di Pippo giocano con tutti i generi, letterari e non solo! Avventure “cappa e spada”, intrighi avvocateschi, misteri sci-fi… e molto altro: un gustoso assortimento interpretato da disegnatori diversi, fra cui i grandi Fabio Celoni, Silvio Camboni e Alessandro Perina.

PK COFANETTO 25° ANNIVERSARIO

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Sisti, Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone

MARZO 2021 • 21,4×10, Euro 10,90

PK COFANETTO 25° ANNIVERSARIO CON 7 VOLUMI

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Sisti, Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone

MARZO 2021 • 21,4×10,7×32,6 • Euro 130,00

Un’inedita litografia d’autore e la PK CARD NEW ERA arricchiscono il cofanetto per raccogliere i 7 volumi dedicati alle storie di PKNE: Potere e Potenza, Gli Argini del tempo, Il raggio nero, Cronaca di un ritorno, Il marchio di Moldrock (IN RISTAMPA CON COVER INEDITA, vedi Anteprima 352), L’orizzonte degli eventi e il più recente Droidi. Litografia e grafiche inedite del cofanetto firmate da Lorenzo Pastrovicchio e Claudio Sciarrone, due delle leggendarie matite di PK, con i colori di Max Monteduro. Il cofanetto è disponibile sia in versione completa di volumi sia senza volumi.

DUCKTALES N.4

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 17×24, C., 96 pp., col. • Euro 9,90

Un mistero da risolvere in una villa sperduta nel deserto, una sorprendente partita a hockey e i soldi dello Zione in pericolo! Storie inedite che vedono protagonisti i nostri amici paperi ogni volta coinvolti in coraggiose e mirabolanti avventure.

CHE ARIA TIRA N. 3

Autori: S. Ziche

APRILE 2021 • 13,9×19,5, C., 192 pp., col. • Euro 6,00

Il terzo volume delle iconiche vignette che aprono ogni settimana Topolino raccoglie tutte le gag pubblicate a partire dal numero 3321 del 16 agosto 2017 fino al numero 3403 del 10 febbraio 2021: quasi 200 memorabili ”quadretti a fumetti” in cui la geniale Silvia Ziche racconta con ironia e sense of humour il mondo di Topi e Paperi, che poi è un po’ quello della quotidianità di tutti noi, fra virtù e difetti, amici e parenti, risate… e ancora risate! Contenuto extra: le 5 autoconclusive firmate da Silvia Ziche e Tito Faraci.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 13

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Una storia mai ripubblicata dal 1995, per le matite di Corrado Mastantuono: Il Gran Mogol e il pino fatato. In più Le GM e l’ecofuturo, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Marco Palazzi, e Le Giovani Marmotte bagnini improvvisati, storia di Carl Barks, disegni di Daan Jippes. Da non perdere la seconda parte delle storie

inedite di L’avventura in Europa!

ZIO PAPERONE 34

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Insieme a una storia inedita molto particolare, di cui scoprirete tutto all’interno, si avvicendano divertenti avventure, come Zio Paperone e l’elmo di Orus Oreficus e Paperino e il raggio evaporatore, e messaggi importanti, come in Zio Paperone e le piantone abitative.

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE N.12 – PREISTORIA

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 5,00

Un viaggio nel passato più remoto in compagnia di Paperut e di altri simpaticissimi protagonisti preistorici. Con Paperino e il pifferosauro uranifago, di Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano, e Paperino Agente Segreto Preistorico – La regina delle Amazzoni scritta da François Corteggiani e disegnata da Silvia Ziche.

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 64

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Proseguono le disavventure interplanetarie di Paperino alle prese con Rebo, il despota di Saturno, assetato di vendetta. Paperino subisce anche la presenza di un pollo da combattimento e si rifugia in una baita solitaria, teatro di fatti insidiosi provocati dai sortilegi della strega Nocciola. Topolino, oltre ad essere incaricato, con Pippo, di custodire il prezioso gioello di una principessa indiana durante un suo viaggio, incontra un suo vecchio rivale. È il famigerato trasformista “Topo grigio”, che per ben due volte trama, camuffandosi come un suo perfetto replicante, per rovinarne la reputazione.

RISATISSIMA

Autori: AA. VV.

APRILE 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Una selezione di storie ad alto tasso di umorismo, con i grandi protagonisti del divertimento disneyano. È presente nel volume anche Paperoga maestro di chiassofono meccanico, di Fausto Vitaliano e Giorgio Cavazzano, e Paperino e l’apparenza che inganna, scritta e disegnata dal maestro della risata Enrico Faccini.

PAPERINO N.491

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Il mensile tutto dedicato al mitico Paperino arriva questo mese in edicola con Paperino e il geyser indomabile, disegnata da Giorgio Di Vita e con una divertente avventura scritta da Gian Giacomo Dalmasso, Paperino e la ricchezza in pugno. Apre l’album una storia inedita.

BIG N. 157

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Il fumetto in versione extra, con oltre quattrocento pagine di divertimento a fumetti divise in quattro temi: Faraoni d’Egitto, Cicloni e tempeste, Motori rombanti e paperino&family. Tra le storie presenti nell’albo, anche la classica Paperino e il record forzato, scritta e disegnata da Romano Scarpa.

PK GIANT N. 57/9

Autori: AA. VV.

APRILE 2021 • 20×27,5, B., 128 pp., col. • Euro 7,90

Siamo arrivati all’ultimo, imperdibile appuntamento col bimestrale che ripropone “in grande” la saga di PK2: la collana si chiude in bellezza con Nel fuoco, episodio scritto da Augusto Macchetto e disegnato da Graziano Barbaro, e Affari di famiglia, con soggetto e sceneggiatura di Stefano Ambrosio e disegni di Ettore Gula. C.

100% DISNEY N.20 – AFFARI

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2021 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 6,00

Una selezione delle più avvincenti avventure affaristiche che vedono come protagonista Paperon de’ Paperoni. Con Zio Paperone e la corsa da un miliardo di dollari, pubblicata er la prima volta nel 1973, su Topolino n. 930, e Zio Paperone e i semi delle Esperidi, scritta e disegnata da Romano Scarpa.

PAPERINIK N. 53

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2021 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Nel volume di questo mese, Paperinik ha nuovi “punti di vista” per affrontare il crimine: nella storia inedita Paperinik e la street storm, nei panni del lavavetri Paperino, assiste dall’alto di un grattacielo al furto

di una misteriosa valigetta. A seguire la storia “vintage” Paperinik e gli alieni dove il superpapero mascherato dovrà vedersela con quattro Ocastros, atterrati a bordo di una navicella alla periferia di Paperopoli con l’obiettivo di catturare le esperienze e le capacità dei terrestri tramite speciali caschi “elettromentepiglia”… E nel ventesimo episodio della saga di PK I cacciatori, il nostro eroe avrà a che fare con altri alieni, ben più pericolosi, ingaggiati dagli Evroniani per distruggerlo.

PAPERINO IN TEAM – PAPERI NELLO SPORT

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2021 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 5,90

Un volume super sportivo pieno di storie dinamiche e intriganti, da quelle calcistiche come Paperino & Paperoga allenatori… super allenati (e molto particolari) e Zio Paperone e il supercampionato, a quelle dedicate ad altri sport, come Paperino e Gastone vela contro vela e Paperino e il motocross della “Sierra”.

PAPERFANTASY 101

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,20

Continuano le magiche avventure di Wizards of Mickey, con Il segreto della grande corona e Luna diamante, che si affiancano al primo incontro con la Squadra recuperi spaziali in Un fenomeno inspiegabile.

SPOOKYZONE 2

20 aprile • 21×28, S., 48 pp., col. • Euro 4,90

Le avventure di Qui, Quo e Qua continuano insieme al loro tour come ambasciatori scolastici in giro per il mondo, che questa volta li vedrà ospiti a Roma! Anche qui i nostri tre saranno chiamati a risolvere uno spaventoso caso riguardante una strana e inquietante scatola… Riusciranno i detective del brivido a

risolvere questo nuovo mistero? Tra paura e risate, una storia a fumetti di 48 pagine piena di colpi di scena!

ACQUISTA ANCHE MOBY DICK DISNEY LIMITED EDITION DELUXE N.8