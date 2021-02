Il nuovo, attesissimo trailer esteso di Justice League Snyder Cut è stato finalmente diffuso dai canali web ufficiali del film di Zack Snyder.

Nei giorni scorsi il trailer è stato preceduto da tre di clip di anticipazione, quella con Superman dal costume nero, quella con Darkseid e quella con l’impressionante Bat-tank del Cavaliere Oscuro.

Possiamo guardare il filmato in apertura o nel Tweet che segue, presentato dallo stesso regista come “il primo trailer ufficiale”:

“They said the age of heroes would never come again.” Zack Snyder’s Justice League arrives on @HBOMax March 18th. #SnyderCut pic.twitter.com/ZY1rYEcu5M

— Zack Snyder's Justice League (@snydercut) February 14, 2021