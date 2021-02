Kouji Seo è pronto a lanciare una nuova serie manga contestualmente alla conclusione della sua opera in corso, Hitman.

Il 17 Febbraio 2021 sulle pagine del numero 12 della rivista Weekly Shonen Magazine edita da Kodansha si concluderà il citato Hitman (lanciato nel 2018) e debutterà il nuovo Megami no Café Terrace (La Terrazza del café delle dee).

A seguire l’illustrazione a colori della nuova serie, che Kouji Seo ha condiviso su Twitter:

Nel nostro Paese sono disponibili alcune delle serie precedenti di Kouji Seo.

Edizioni Star Comics ha presentato Suzuka (18 volumi):

Dopo essersi iscritto a una scuola superiore di Tokyo, il quindicenne Yamato Akitsuki si trasferisce nella capitale, e va a vivere, con la zia, che gestisce un bagno pubblico. Per lui dovrebbe essere l’inizio di una tranquilla e serena vita da liceale ma purtroppo o per fortuna – annesso ai bagni gestiti dalla zia c’è un dormitorio femminile! In qualità di unico uomo in un “paradiso proibito” di sole donne, inevitabilmente il nostro ne vedrà delle belle!

Goen ha finito di pubblicare A Town Where You Live (27 volumi), iniziato da GP:

Quando la bella Yuzuki lascia Tokio si trasferisce in casa della famiglia Kirishima – amici di vecchia data del padre – per il giovane Haruto è un vero dramma. Una sconosciuta sta per sconvolgere la sua vita, Haruto teme per la propria reputazione e per i problemi che quest’ambigua situazione può creare tra lui e Nanami, la compagna di classe di cui è innamorato. Nella delicata atmosfera della campagna giapponese in primavera, sbocciano dolci sentimenti all’ombra dei ciliegi in fiore. E come la bellezza di questi, altrettanto delicati e fragili. Tra amore, incomprensioni, amicizia e incertezze, inizia l’intricata ma romantica storia di questi ragazzi che scoprono giorno dopo giorno le gioie e i dolori dei primi batticuori.