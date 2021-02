Italia 2 ha promesso delle sorprese per il 2021, quando ha annunciato la messa in onda della sequenza finale inedita di Dragon Ball GT doppiata per la prima volta in Italiano.

I fan attendono ancora il doppiaggio dei nuovi episodi di serie anime popolari come Naruto Shippuden, One Piece o Captain Tsubasa; la lunga attesa potrebbe essere ingannata con la trasmissione dei nuovi episodi di My Hero Academia in prima visione tv.

My Hero Academia ritorna su Italia 2

Stando ai listini di Publitalia ’80 per la Primavera 2021, infatti, a Marzo Italia 2 inizierà a trasmettere la terza stagione della trasposizione animata dello shonen manga di Kohei Horikoshi il Mercoledì dalle 21:20 alle 23:00 e in replica il Giovedì alle 23:00.

Nel frattempo Dynit pubblicherà la terza stagione completa in DVD e Blu-ray Disc:

Cosa significa essere un eroe? Izuku Midoriya ha le idee chiare, diventare un paladino della giustizia è il suo sogno da sempre! Quando scopre di essere stato accettato alla prestigiosa “Hero Academy” è al settimo cielo: proprio in quella scuola uno degli insegnanti è All Might, leggendario supereroe. Riuscirà Izuku, nonostante non possieda nessuna “Unicità” (l’equivalente dei superpoteri) ad affermarsi in un mondo dove quasi tutti ne possiedono una!?

Visti i precedenti con titoli come City Hunter, presentati più volte sui listini per gli inserzionisti prima di essere mandati in onda, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del canale.

Italia 2, non solo My Hero Academia

Il palinsesto anime di Italia 2 per la Primavera del 2021 dovrebbe essere completato da:

Naruto Shippuden , tutti i giorni dalle 20:30 alle 21:20;

, tutti i giorni dalle 20:30 alle 21:20; Lamù – La Ragazza dello Spazio , dal Lunedì al Venerdì dalle 16:00 alle 17:30;

, dal Lunedì al Venerdì dalle 16:00 alle 17:30; I Cavalieri dello Zodiaco , dal Lunedì al Venerdì dalle 17:30 alle 18:50;

, dal Lunedì al Venerdì dalle 17:30 alle 18:50; Maratona Lamù – La Ragazza dello Spazio , il Sabato e la Domenica dalle 7:50 alle 11:00;

, il Sabato e la Domenica dalle 7:50 alle 11:00; Maratona I Cavalieri dello Zodiaco, il Sabato e la Domenica dalle 14:10 alle 17:30;

