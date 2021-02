Justice League Snyder Cut, come vi abbiamo riportato più volte, vedrà il ritorno del Joker interpretato da Jared Leto.

Dopo la prima occhiata al personaggio della scorsa settimana, il regista ha condiviso la foto che mostra l’aspetto del Joker con Vanity Fair:

Il Joker sarà parte della scena con il Knightmare Batman, in cui il Principe Pagliaccio del Crimine parlerà direttamente a Batman di Batman — lo analizzerà, come spiega il regista.

Joker, inoltre, sarà una sorta di guida per il Cavaliere Oscuro nel mondo dell’incubo apocalittico che potrebbe diventare realtà se la Justice League fallirà.

Justice League Snyder Cut, come sappiamo, è la versione del film originariamente pensata dal regista Zack Snyder che ha rimontato la pellicola con il girato del 2017 completato dalla post produzione e integrato da almeno due sequenze filmate nel 2020: una con il Joker e l’altra con Martian Manhunter come confermato dall’attore Harry Lennix..

Rispetto alla versione cinematografica rimaneggiata da Joss Whedon, la director’s cut di Snyder conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite (come l’attacco di Steppenwolf alle Amazzoni) e una nuova colonna sonora composta da Junkie XL (Tom Holkenborg), che nel montaggio di Whedon venne sostituito da Danny Elfman.

Justice League Snyder Cut è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura dello stesso Snyder e di Chris Terrio (Batman v Superman Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.