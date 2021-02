La battaglia sulla mastodontica ed infernale isola di Onigashima è finalmente iniziata e i colpi non si sono fatti mancare.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Dopo un primo tempo in cui la parte eroica, composta da una parte dei pirati della Peggiore Generazione (Rufy, Kidd, Law, Zoro e Killer), ha avuto praticamente la meglio contro la parte malvagia, gli Imperatori Big Mom e Kaido, adesso pare che il tavolo si ribalterà nel peggiore dei casi.

Il finale del Capitolo 1003 di One Piece, difatti, ha mandato su tutte le furie l’Imperatore Kaido a seguito dei numerosi attacchi nuovi di zecca andati a segno dei suoi avversari dimostrando di essere dei pirati dotati di un grande potere.

Per poter far fronte all’affronto, Kaido decide di andare oltre il suo livello base e il suo livello dragone evolvendosi nella versione ibrida (metà uomo e metà dragone) cui design è stato intelligentemente oscurato dall’autore giapponese.

L’abilità evolutiva è possibile grazie al Frutto del Diavolo del despota del Paese di Wano, anch’esso da poco appreso, ovvero il Frutto del Diavolo Uo Uo no Mi (Pesce Pesce) Modello Zoo Zoo Mitologico: Seiryuu (drago azzurro).

Il capitolo, pertanto, si conclude con Kaido e Big Mom visibilmente soddisfatti dalla battaglia e più famelici che mai nell’assassinare i loro avversari.

Come si presenterà il devastante potere della forma ibrida di Kaido che, senza dimenticare, vanta anche il supporto della formidabile Big Mom? E’ in arrivo una grande tempesta per la Peggiore Generazione che non risparmierà sangue e dolore.

Qui potete guardare la silhouette della nuova forma di Kaido.

Dove leggere One Piece

One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus. La versione cartacea è edita in Italia da Edizioni Star Comics.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1003 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 961 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

