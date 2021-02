La serie manga Shugo Chara – La Magia del Cuore delle Peach-Pit tornerà per festeggiare il 20° anniversario del duo di autrici, le mangaka Banri Sendo e Shibuko Ebara.

Le Peach-Pit realizzeranno infatti una storia breve che vedrà la luce il 3 Marzo sul numero 4 della rivista di shojo manga Nakayoshi edita da Kodansha (la stessa antologia che ospitò Pretty Guardian Sailor Moon di Naoko Takeuchi), come annunciato dal numero 3 del mensile in vendita in questi giorni nelle librerie del Giappone.

A proposito di Shugo Chara

Le Peach-Pit hanno serializzato il manga originale sulle pagine della rivista Nakayoshi dal 28 Dicembre 2005 al 3 Agosto 2010 e i 55 capitoli di cui si compone l’opera sono stati raccolti in 12 volumetti.

Nel 2008 la serie si è aggiudicata il Premio Manga Kodansha come miglior manga per bambini.

In Italia è stata pubblicata da Edizioni Star Comics a partire dal Gennaio 2011:

Amu Hinamori è una studentessa delle medie riservata e scontrosa con i compagni, ma i suoi modi sono in realtà dovuti solamente a una forte timidezza. Una sera, mentre si angustia per il suo brutto carattere, la ragazza si addormenta, e la mattina successiva trova nel suo letto tre uova colorate: si tratta di Uova del Cuore, e da queste nasceranno gli Shugo Chara, piccoli guardiani delle emozioni che incarnano le diverse personalità che Amu potrebbe e vorrebbe avere! Le creaturine uscite dalle uova magiche hanno il potere di trasformare all’istante la sua indole, e la cosa darà vita a una serie di situazioni a dir poco imbarazzanti!

Shugo Chara ha ispirato una fortunata trasposizione animata in tre serie tv, prodotte da TV Tokyo, Sotsu e Pony Canyon e realizzate dallo studio Satelight, che sono state trasmesse tra il 2007 e il 2010 per un totale di 127 episodi.

In Italia sono state trasmesse dalle reti Mediaset, sia sui canali a pagamento sia in chiaro.

