L’anime di Macross Frontier otterrà presto un nuovo cortometraggio cinematografico. A dare la notizia il programma in diretta streaming Air Macross F Live 2021 ~ Mada Mada Futari wa Kore kara! Watashi-tachi no Uta o Kike !! ~. Il film si intitolerà Gekjōban Tanpen Macross Frontier ~ Toki no Meikyū (Macross Frontier Film Short: Labyrinth of Time) e verrà trasmesso in contemporanea con il film Gekijōban Macross Delta: Zettai LIVE!

Questa la key visual creata per la presentazione del film, su cui possiamo leggere l’iconica frase: “Riesci a sentire queste voci?”

Shoji Kawamori e Studio Nue sono i creatori della nuova storia originale mentre Kawamori dirige e scrive lo storyboard del film a Satelight. Flying Dog sta producendo la musica.

A proposito dell’anime Macross Frontier

L’ anime televisivo Macross Frontier, realizzata dallo studio Satelight, è andato in onda nel 2008 per celebrare il 25° anniversario della serie originale degli anni 1982-1983. Sia la trama che il character design di alcuni personaggi del nuovo adattamento contengono citazioni e riferimenti alla serie originale. La serie è ambientata nell’anno 2059, 47 anni dopo la fine della serie originale, 19 anni dopo gli eventi narrati in Macross Plus e 12 anni dopo quelli narrati in Macross 7.

Il primo episodio è stato trasmesso in anteprima il 23 dicembre 2007, mentre la serie è poi andata in onda integralmente dal 3 aprile 2008.

Nell’autunno 2009 è stato distribuito nei cinema giapponesi un film di animazione, che riassume la serie e contiene anche alcune scene inedite, dal titolo Gekijō-ban Macross Frontier ~Itsuwari no Utahime, seguito dal sequel Macross Frontier: Sayonara no Tsubasa nel 2011.

Quattro adattamenti manga separati sono stati pubblicati in Shōnen Ace, Comp Ace e Bessatsu_Friend, a partire rispettivamente da dicembre 2007, febbraio 2008, luglio 2008 e settembre 2010.

Era in programmazione un nuovo concerto chiamato “SANKYO presents Macross F Galaxy Live 2021 ~Madamada Futari wa Kore kara! Watashi-tachi no Uta o Kike!” ma è stato rimandato a causa del COVID-19.

Dai un’occhiata a questa action figure di Macross Frontier